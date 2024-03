Beeline Velo 2: Erster Eindruck des kompakten Fahrrad-Navis

Für mich ist es wieder an der Zeit, dass Fahrrad aus dem Schuppen zu holen. Und direkt zum Start in die neue Saison werde ich mir in den nächsten Wochen ein kleines Gadget ansehen, das möglicherweise auch für euch interessant ist: Das Beeline Velo 2. Es handelt sich um einen kompakten Fahrradcomputer, den ihr für 109,99 Euro kaufen könnt.

Bei Fahrradcomputern denkt man ja zuerst an Garmin und die Edge-Serie. Fantastische Geräte mit etlichen Funktionen, mit denen selbst ambitionierte Hobby-Sportler ihre Freude haben. Insgesamt aber eher eine „klassische“ Lösung, für die man auch locker über 200 oder 300 Euro ausgeben kann.

Beeline-App erlaubt einfache und intelligente Routenplanung

Das Beeline Velo 2 ist preislich auf jeden Fall attraktiver und sieht mit seinem kreisrunden Design mit einem Durchmesser von rund 4,5 Zentimetern auf jeden Fall smarter aus. Mit dazu erhaltet ihr Zugriff auf die Beeline-App, über die auch die Routenplanung vorgenommen wird. Am kleinen Fahrradcomputer selbst können keine Routen geplant werden, es handelt sich vielmehr um ein „externes Display“ für die iPhone-App.

Die App macht einen sehr übersichtlichen Eindruck, schon nach wenigen Minuten hat man favorisierte Orte gespeichert und die erste Route erstellt. Auf den ersten Blick macht die Routenführung einen sehr guten Eindruck, zumal ihr stets die Auswahl aus drei Optionen habt: Schnell, ausgewogen und ruhig. Die Routenvorschläge von unserem Büro zu mir nach Hause sind dabei genau so, wie ich sie erwarten würde. Die „ruhige“ Option führt beispielsweise über eine Fahrradtrasse, eine sehr angenehme Variante.

Was die Planung von Routen angeht, hat man aber noch weitere Optionen. Es können problemlos einzelne Wegpunkte gesetzt werden oder auch GPX-Dateien importiert werden, falls ihr eure Touren lieber in anderen Apps wie etwa Komoot plant.

Beeline Velo 2 zeigt Daten übersichtlich an

Die Darstellung auf dem kleinen Display des Beeline Velo 2 ist während der Fahrt absolut minimal gehalten – und das gefällt mir außerordentlich gut. Über vier Buttons am Display lässt sich problemlos die Helligkeit verstellen oder die Anzeige wechseln. Neben den Abbiege-Hinweisen liefert das Beeline Velo 2 auch Daten zur Reststrecke oder zur aktuellen Geschwindigkeit.

Eine Sache, die ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ausprobieren werde, ist der Kompass-Modus. Hier wird nur die Richtung zum Ziel in Form eines Pfeils angezeigt. So kann man Umgebung und Strecke frei Erkennungen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Der Beeline Velo 2 Fahrradcomputer wird mit einer Universal-Halterung geliefert und ist binnen weniger Minuten einsatzbereit. Ich werde mich in den nächsten Wochen mit ein paar Testfahrten vorbereiten und mich dann bald noch mal mit ausführlichen Details melden.

