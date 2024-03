A Tiny Sticker Tale: Niedliches Abenteuer von Ogre Pixel jetzt erhältlich

Wir freuen uns immer wieder, wenn Entwicklerstudios ihre bereits für Konsolen veröffentlichten Games auch für Apples Mobilgeräte veröffentlichen – und das häufig auch als Premium-Titel ohne weitere Zukäufe zu einem einmaligen Kaufpreis. So auch jetzt geschehen mit A Tiny Sticker Tale (App Store-Link), das vor etwas mehr als einem Monat für iOS und iPadOS angekündigt wurde und ab sofort im deutschen App Store erhältlich ist.

A Tiny Sticker Tale stammt vom mexikanischen Entwicklerstudio Ogre Pixel, das im Laufe der Jahre eine ganze Reihe großartiger Mobile Games wie Jumper Jon, Warcher Defenders, Swipe Casters und mehr veröffentlicht hat. In den letzten Jahren hat man sich auch in die Welt der Konsolen und des PCs vorgewagt, zuerst mit ihrem gut bewerteten Lebenssimulations-Puzzle-Abenteuer Lonesome Village im Jahr 2022. Im vergangenen Oktober hat Ogre Pixel dann das mit gemütliche und Sticker-basierte Mini-Abenteuer A Tiny Sticker Tale veröffentlicht, zunächst für die Nintendo Switch und bei Steam, und nun also auch für iPhones und iPads im App Store.

Das Team von TouchArcade bezeichnete A Tiny Sticker Tale als „im Grunde den besten Teil von Paper Mario: Sticker Star und macht daraus ein Spiel“. In A Tiny Sticker Tale nimmt man irgendetwas aus der umgebenden Welt, verwandelt es in einen Sticker und benutzt die eigene Kreativität, um es an verschiedenen Orten wieder aufzukleben, Rätsel zu lösen und Freunden zu helfen. In dem niedlichen Abenteuer schlüpft man in die Rolle bzw. die winzigen Stiefel von Flynn, einem Esel, und reist über die Figori-Insel, um sich den Aufgaben zu stellen.

Kurz, aber entspannt: Spielzeit von rund zwei Stunden

A Tiny Sticker Tale ist ein kurzes Abenteuer mit vielen Details, weiteren Zusatzinhalten zur Hauptgeschichte und einem hohen Wiederspielwert. Das Team von Ogre Pixel gibt an, dass sich die „emotionale Reise“ der Hauptgeschichte des „gemütlichen kleinen Abenteuers“ in rund zwei Stunden bewältigen lässt. Bei Steam heimste A Tiny Sticker Tale bereits sehr gute Bewertungen ein: 99 Prozent der bisher abgegebenen 139 Nutzerrezensionen sind positiv.

Unter iOS und iPadOS lässt sich A Tiny Sticker Tale auch in Hochformat spielen, so dass sich das Game ganz einfach mit einer Hand bedienen lässt. Der Download ist rund 313 MB groß und erfordert zur Installation neben iOS/iPadOS 12.0 auch eine einmalige Investition von 3,99 Euro. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zum Start bereits vorhanden. Solltet ihr noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigen, schaut euch abschließend den Trailer zu A Tiny Sticker Tale bei YouTube an.