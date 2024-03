Apple TV 4K mit Wi-Fi, Ethernet & Thread im Angebot

Das Apple TV 4K ist vor allem in Haushalten mit zahlreichen Apple-Geräten nicht wegzudenken. Ich nutze das Apple TV 4K an meinem Samsung-Fernseher und greife zusätzlich auf die Thread-Technologie zurück. Beachtet: Nur das große Modell mit 128 GB Speicher hat Thread an Bord und fungiert als Thread Hub für Matter-kompatibles Zubehör.

Im eBay-Shop von Cyberport bekommt ihr das große Apple TV 4K mit 128 GB Speicherplatz, Wi-Fi, Ethernet und Thread für aktuell nur 167,39 Euro (zum Angebot) – günstiger geht es derzeit nicht. Nutzt den Gutschein TECHNIK24 im Warenkorb, um auf den Preis zu kommen. Der nächste Preis liegt bei 184 Euro, Apple will weiterhin 189 Euro.

Das Modell mit 128 GB ist nicht nur ein Thread-Border-Router, sondern bietet auch einen Anschluss mehr. Für eine besonders stabile Internetverbindung könnt ihr den Gigabit-Ethernetanschluss für eine Kabelverbindung nutzen. Optional könnt ihr die Set-top-Box auch per WLAN betreiben. Bei gutem Wi-Fi-Empfang ist das problemlos möglich – so mache ich es Zuhause auch.

Apple TV 4K ist auch HomeKit-Steuerzentrale

Das Apple TV 4K ist gleichzeitig eine HomeKit-Steuerzentrale. Der Vorteil: Ihr könnt HomeKit-Geräte auch von unterwegs aus schalten und müsst nicht in Bluetooth- oder WLAN-Reichweite sein.

Die Box ist für das Videostreaming geeignet, mir persönlich gefällt die einfache Oberfläche sehr gut – die Bedienung ist super simpel. Für Apple-Haushalte gibt es mit AirPlay die Möglichkeit Inhalte von iPhone, iPad und Mac schnell und unkompliziert auf den großen Fernseher zu bringen. Der Gutschein bei eBay ist noch bis zum 6. März 2024 gültig.

Apple TV 4K 128GB 189 EUR 167,39 EUR bei eBay/Cyberport kaufen