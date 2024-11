Beoplay Eleven: Bang & Olufsen stellt neue True Wireless-Kopfhörer vor

Vom dänischen Audiounternehmen Bang & Olufsen haben wir in der Vergangenheit bereits einige Produkte näher vorgestellt. Nun gibt es mit dem Beoplay Eleven ein ganz neues Kopfhörer-Modell der dänischen Audiomarke, die für ihr klassisch-dezentes Design und hervorragende Soundqualität bekannt ist. Der Beoplay Eleven ist eine Weiterentwicklung der bekannten Beoplay EX-Kopfhörer und kommt mit vielen praktischen Funktionen daher.

So wurde die Active Noise Cancellation (ANC)-Funktion des Beoplay Eleven nochmals verbessert und bietet eine doppelt so hohe Geräuschunterdrückung bei niedrigen Frequenzen und eine verbesserte Optimierung für verschiedene Ohrformen und -größen. Dadurch soll laut Bang & Olufsen „die bisher beste ANC-Technologie in einem Kopfhörer“ entstehen. Die Kopfhörer sind mit sechs aktualisierten Mikrofonen ausgestattet, die schneller und effizienter arbeiten und deutlich weniger Rauschen verursachen, um einen klareren, lauteren und natürlicheren Transparenzmodus zu bieten.

Für die externen Mikrofone hat Bang & Olufsen zusätzliche Löcher in den Vorbau integriert, die mit einem feinen Netz gepolstert sind, um den Klang offener zu gestalten und den Winddruck zu mindern. Windgeräusche werden effektiver herausgefiltert, wenn die Wind Guard-Funktion in der B&O-App aktiviert ist, damit Nutzer und Nutzerinnen die Umgebung – wie Verkehr oder Alarme – weiterhin wahrnehmen kann. Der Beoplay Eleven bietet außerdem Verbesserungen bei der Konnektivität dank Multipoint, und auch die Leistung von Sprachanrufen profitiert von dem Hinzufügen von neuen Mikrofonen.

Inspiriert vom Design des Beoplay H100

Für das Design des Beoplay Eleven hat sich Bang & Olufsen von seinem Kopfhörer Beoplay H100 inspirieren lassen und hochwertige Materialien sowie von edlem Schmuck inspirierte Farben verwendet, um ein zeitloses Design zu schaffen. Der Beoplay Eleven ist in zwei neuen Farbvarianten erhältlich: Copper Tone und Natural Aluminium, die auf die klassische Designästhetik von Bang & Olufsen verweisen. Der Beoplay Eleven verfügt über das für Bang & Olufsen typische Material aus poliertem Aluminium, kombiniert mit einer Glas-Touch-Oberfläche und einer spiegelnden Oberfläche, integriert in einem perlgestrahlten Aluminium-Ladegehäuse.

Weiche In-Ear-Stücke aus hochwertigem Silikon passen sich jeder Ohrform an und sorgen für einen stabilen und bequemen Sitz. Die stielbasierte Architektur ermöglicht eine optimale Mikrofonplatzierung und eine effiziente Reduzierung von Hintergrundgeräuschen. Der Beoplay Eleven ist außerdem nach IP57 zertifiziert, sodass er auch bei Regen und Sonnenschein verwendet werden kann.

Das Design der Kopfhörer ermöglicht den Austausch der Batterien durch den Service, um den europäischen Nachhaltigkeitszielen zu entsprechen, die ab Februar 2027 austauschbare Batterien vorschreiben, so dass die Kundschaft ein Produkt mit längerer Lebensdauer erhält.

Der Beoplay Eleven Natural Aluminium ist ab dem heutigen 26. November zum Preis von 499 Euro in den Bang & Olufsen Stores und auf www.bang-olufsen.com verfügbar. Der Beoplay Eleven Copper Tone wird ab dem 17. Dezember zum gleichen Preis verfügbar sein.

Fotos: Bang & Olufsen.