Budget Flow: Version 1.5 des Haushaltsbuches im App Store erschienen

Die Haushaltsbuch-App Budget Flow (App Store-Link) haben wir euch bereits im Sommer dieses Jahres im Rahmen eines Testberichts genauer vorgestellt. In der Zwischenzeit war der Entwickler nicht untätig und legt nun mit Version 1.5 ein weiteres großes Update vor. Die Aktualisierung ist wie immer kostenlos für alle Bestandskunden und -kundinnen.

Mit Budget Flow kann man die eigenen Einnahmen und Ausgaben übersichtlich darstellen und im Blick behalten. Über eine moderne Oberfläche lassen sich wiederkehrende Verbindlichkeiten anlegen, zudem aber auch eigens angelegt Einträge verwalten. Ihr könnt mehrere Konten und mehrere Kategorien anlegen, Symbole, Emojis und Farben nutzen, einen integrierten Taschenrechner bemühen, Preise in andere Währungen umrechnen, Fotos und Notizen anheften, Erinnerungen einstellen, euer Budget planen und mehr.

Budget Flow verfügt über eine Passcode-Unterstützung, demnach könnt nur ihr auf die Daten zugreifen. Der Login kann per Face ID, Touch ID oder Passcode erfolgen. Mit dabei sind Widgets für den Homescreen und eine Apple Watch-App. Alle Daten werden nahtlos per iCloud abgeglichen und stehen auf allen Geräten synchronisiert zur Verfügung.

Verbesserte Budgets und automatische Kreditkarten-Abrechnung

Mit dem nun erschienenen Update auf Version 1.4.0 von Budget Flow hat das Haushaltsbuch nochmals weitere neue Features spendiert bekommen. Mit der Aktualisierung wurden in erster Linie die Budgets deutlich verbessert: So können Nutzer und Nutzerinnen jetzt einem einzigen Budget mehrere Kategorien zuweisen und ihm optional einen Namen geben, was die Budgetverwaltung flexibler macht als je zuvor.

Darüber hinaus wurde eine neue Ansicht hinzugefügt, die es ermöglicht, die prognostizierte Entwicklung eines bestimmten Kontos zu visualisieren. Auf diese Weise erhält man einen wertvollen Einblick in die zukünftige Entwicklung der eigenen Kontostände und kann somit die Finanzen noch besser planen.

Auf vielfachen Wunsch unterstützt Budget Flow nun auch die automatische Abrechnung von Kreditkarten. Dazu kann man in der App ganz einfach einen bestimmten Abrechnungstag und ein Referenzkonto für die eigenen Kreditkartenkonten festlegen, so dass an diesem Tag automatisch eine Umbuchung erstellt wird. Dadurch entfällt die manuelle Berechnung des Betrags und die Erstellung einer Transaktion durch die User, was den Prozess erheblich vereinfacht.

Budget Flow kostet in der Vollversion für iPhones, iPads und den Mac 4,99 Euro pro Monat, 29,99 Euro pro Jahr oder einmalig 69,99 Euro. Das Update auf Version 1.5 steht allen Usern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. In letzterem wird die Anwendung im Durchschnitt mit sehr guten 5,0 Sternen bewertet.