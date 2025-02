Jackery Explorer 2000 v2: Leistungsstarke Powerstation mit Blitzladung und 10 Jahren Lebensdauer

Der Energie- und Batterie-Experte Jackery erweitert sein Sortiment um eine neue Powerstation: Die Jackery Explorer 2000 v2. Dabei handelt es sich um die neue Generation des Explorer 2000, der nun mit modernen LiFePO4-Akkus ausgestattet ist. Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet die Powerstation eine Kapazität von 2.042 Wattstunden und eine Dauerleistung von 2.200 Watt. Damit können auch leistungsstarke Geräte wie Wasserkocher, Airfryer und mehr betrieben werden.

Mit einem Gewicht von 17,5 Kilogramm und den Maßen 33,5 x 26,4 x 29,2 Zentimeter bleibt die Station noch tragbar, wobei ein integrierter Tragegriff den Transport erleichtert. Laut Jackery ist sie sogar die leichteste und kompakteste LiFePO4-Powerstation in ihrer Klasse. Dies wird durch die neue CTB-Struktur ermöglicht: Eine von der Automobilindustrie inspirierte Wabenstruktur sorgt für eine platzsparende Anordnung der Batteriezellen in der Unterschale.

Moderne Technologie sorgt für lange Lebensdauer

Ein weiteres Highlight ist der GaN-Wechselrichter, der Energieverluste um rund 50 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt reduziert. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeableitung, höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Insgesamt überzeugt die Powerstation mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei täglicher Nutzung. Dank 4.000 vollständiger Lade-/Entladezyklen bleibt der Akku selbst danach noch bei 70 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität.

Die Ladezeiten sind beeindruckend: An der Steckdose ist die Powerstation in nur 1,7 Stunden vollständig aufgeladen. Mit der Blitzladefunktion erreicht sie sogar 80 Prozent in nur 52 Minuten. Besonders umweltfreundlich ist die Möglichkeit, sie über Solarmodule mit Sonnenenergie aufzuladen.

Anschlüsse stehen in vielseitiger Auswahl bereit: USB-C, USB-A, herkömmliche Steckdosen sowie ein 12V-Anschluss. Ein integriertes Display zeigt alle wichtigen Werte an, und eine LED-Leuchte sorgt bei Dunkelheit für Sichtbarkeit.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.599 Euro, doch zum Start gibt es ein attraktives Angebot: 1.099 Euro. Im Bundle mit einem 200-Watt-SolarSaga-Solarpanel kostet die Powerstation derzeit 1.399 Euro statt 2.199 Euro.

