Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: Erstklassige Reinigung, schwache Hinderniserkennung

Nachdem wir euch bereits die neuen Top-Modelle von Dreame und Roborock vorgestellt haben, folgt nun ein dritter Kandidat aus der Spitzenklasse. Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni kann ab sofort gekauft werden, der Listenpreis liegt mit 1.299 Euro sogar etwas niedriger als bei der Konkurrenz. Zudem gibt es direkt zum Start den ersten Sale mit einem Rabatt von 10 Prozent, so dass ihr den neuen Saug- und Wischroboter bereits für 1.169 Euro (Amazon-Link) bekommt.

Ich möchte euch auch gar nicht lange mit den obligatorischen Fakten aufhalten. Dass der Roboter eine Basisstation mit zwei Wassertanks hat, das erkennt ihr ja problemlos auf den Bildern. Alle weiteren technischen Daten könnt ihr auf der Webseite des Herstellers nachschlagen. Ich möchte euch viel lieber erklären, was den Ecovacs Deebot X8 Pro Omni in der Praxis so interessant macht.

Die Ozmo Reinigungswalze ist eine wahre Wucht

Ein Alleinstellungsmerkmal und ein krasser Unterschied zur direkten Konkurrenz ist ohne weite die Reinigungswalze des Roboters. Die haben wir in der jüngsten Vergangenheit so eigentlich nur bei Eufy gesehen, doch Ecovacs geht hier noch einen Schritt weiter. Die Reinigungswalze kann zur rechten Seite hin ausgefahren werden, so dass Wischen bis zum Rand möglich ist.

Im Vergleich zu klassischen Wischpads hat die Walze zwei große Vorteile: Zunächst einmal ist der Anpressdruck auf den Boden bedeutend höher, da die Kontaktfläche viel kleiner ist. Ecovacs gibt einen Druck von 4.000 Pascal an, während der Anpressdruck bei Wischpads bei nicht einmal 500 Pascal liegen soll.

Ob diese Werte so stimmen, das konnten wir mit unseren Mitteln nicht überprüfen. Was wir in der Praxis aber sehen konnten: Auch leicht angetrocknete Verschmutzungen kann der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni viel besser entfernen als die zum Teil deutlich teurere Konkurrenz.

Der zweite Vorteil: Die Walze dreht sich mit 200 Umdrehungen pro Minute und wird dabei durch 16 Düsen mit frischem Wasser benetzt. So wird der Schmutz nicht einfach nur auf dem Boden verteilt, sondern tatsächlich gereinigt.

Auch bei der Saugleistung muss sich Ecovacs nicht verstecken

Und auch beim Saugen macht der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni eine richtig gute Figur. 18.000 Pascal sind ohnehin ein Spitzenwert, irgendwie bekommt es der Roboter aber hin, vor allem auf Teppichen noch mehr Schmutz aufzunehmen, als andere Roboter. Hier liefert er absolute Top-Ergebnisse, anders kann man das nicht sagen.

Dazu trägt sicherlich auch die die Bürste mit einem V-förmigen Borstendesign bei. Die hat noch einen weiteren Vorteil: Die Spiralbürste fängt Haare in der Mitte auf, die von den V-förmigen Kammzähnen sanft entwirrt werden. So bleiben tatsächlich keine Rückstände, alle Haare landen im Staubbehälter und dann in der Basisstation.

Dazu gesellen sich beim Ecovacs Deebot X8 Pro Omni zahlreiche Features wie zum Beispiel eine automatische Reinigungsmittel-Dosierung, eine Walzen-Reinigung mit 75 Grad heißem Wasser oder eine Heißlufttrocknung mit 63 Grad. Falls gewünscht, könnt ihr den Roboter auch per Sprachbefehl auf die Reise schicken und natürlich ist eine Kamera integriert, auf die ihr auch von unterwegs zugreifen könnt.

Navigation und Hinderniserkennung können ein Problem sein

Bisher spricht im Prinzip alles für den Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Doch leider gibt es einige große „Aber“, die wir in unserem Praxistext festhalten müssen. Prinzipiell navigiert der Roboter souverän durch die Gegend, allerdings fährt er oftmals nicht bis an die Kante nach außen. Wir reden hier nicht von Millimetern, sondern oftmals von drei bis vier Zentimetern. Und da hilft dann auch die ausfahrbare Walze nicht mehr viel.

Als noch problematischer schätzen wir die Hinderniserkennung ein. Auf einem kleinen Test-Parcours hat der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni bei uns sogar für viele Fragezeichen gesorgt: So ist er zum Beispiel mehrfach elegant an der auf dem Boden liegenden Socke herumgefahren, quasi auf den Zentimeter genau. Und dann dreht er sich plötzlich um und fährt voll über das ihm eigentlich bekannte Hindernis.

Zudem hat er sich bei uns im Büro gleich mehrfach an Kabeln verschluckt. Ein mitten unter dem Sofa liegendes Kabel, das können die besten Roboter mal verschlucken. Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni ist aber auch mal mit voller Wucht auf ein Mehrfachsteckdose mit etlichen Kabeln gefahren. Hier fragen wir uns: Wie kann er so ein Hindernis nicht zuverlässig erkennen? Wir konnten uns nur noch mit No-Go-Zonen behelfen, was zumindest für dauerhafte Hindernisse eine Lösung ist.

Ebenfalls nicht ganz mithalten kann der Roboter bei der Selbstreinigung der Basisstation. Das ist ja eine Disziplin, die vor allem Dreame bis zur Perfektion geführt hat. Bei Ecovacs müsst ihr alle paar Wochen die Schale aus der Station nehmen und manuell reinigen, daran führt kein Weg vorbei.

Unterm Strich ein sehr spannender Kandidat

Solltet ihr in eurer Wohnung oder eurem Haus keine spontanen Hindernisse erwarten und es auch unter Sofa und Bett ordentlich aussehen, dann kann der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni ein ziemlich interessanter Kandidat für euch sein. Insbesondere in Sachen Reinigungsleistung konnte der neue Roboter auf ganzer Linie punkten.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni Mein Fazit Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni punktet überraschend mit einer sehr guten Reinigungsleistung. Die Software zur Hinderniserkennung muss aber noch verbessert werden. Einrichtung 93 Reinigung 98 Navigation 77 Preis 88 Pro sehr gute Reinigung zeitloses Design übersichtliche App Kontra Hinderniserkennung nicht optimal mit viel Plastikfolie verpackt 89 Testergebnis Ecovacs Deebot X8 Pro Omni kaufen amazon.de