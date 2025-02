Screen Studio: Bildschirmaufnahme-Tool für macOS jetzt in Version 3.0

Wer Bedarf an einer leistungsstarken App für Bildschirmaufnahmen hat, der sollte sich auf jeden Fall die macOS-Anwendung Screen Studio einmal genauer ansehen. Die von Nutzerinnen und Nutzern gelobte App entfernt bei Aufnahmen den Original-Mauszeiger und ersetzt diesen durch eine größere, animierte Version, sodass die Klickwege einfach nachvollziehbar sind. Aktuell steht eine Beta-Version mit Updates zum Download bereit.

Mit Screen Studio könnt ihr professionelle Bildschirmaufnahmen erstellen, die ihr dann durch diverse Funktionen deutlich aufwerten könnt. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen automatischen Zoomeffekt einzusetzen, der der Mausbewegung folgt und für lebhaftere Aufnahmen sorgt. Auch ein animierter, ruckelfreier Mauszeiger, der den Original-Mauszeiger ersetzt, ist an Bord und soll dafür sorgen, dass Klickwege möglichst einfach nachvollzogen werden können.

Die Animationen, die Screen Studio über eure Aufnahmen legt, werden dabei automatisch von der App erzeugt, so dass ihr diese nicht händisch einfügen müsst. Das dürfte euch mehrere Stunden Arbeit ersparen. Auch ein eigenes Design und Branding lässt sich einfach in die Bildschirmaufnahmen einfügen. So ist dank weniger Klicks auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um ein Video aus der eigenen Feder handelt.

Mit Screenstudio lässt sich aber nicht nur der Bildschirminhalt aufzeichnen, sondern auch Webcams, Mikrofone, Systemaudio und jedes iOS-Gerät. So lassen sich vollwertige Kurse, Tutorials oder Meetings professionell aufzeichnen.Die Export-Funktion der App läuft zudem automatisiert: Man muss lediglich entscheiden, wo das Video veröffentlicht werden soll, und Screen Studio passt den Export automatisch an die Vorgaben der Plattform an.

Kamerasteuerung mit dynamischen Animationen

Entwickler Adam Pietrasiak arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung des praktischen macOS-Tools und hat nun erneut ein Update herausgegeben, das Screen Studio auf Version 3.0 anhebt. Damit haben gleichzeitig auch einige neue Funktionen Einzug gehalten, darunter die Option, mit nur einem Klick einen Link zu erstellen, mit dem sich Aufnahmen weiterleiten und teilen lassen.

Auch die Kamerasteuerung in Screen Studio wurde nochmals verbessert: Die App unterstützt jetzt dynamische Kameraanimationen. Es lassen sich Video-Intros mit Vollbildkamera erstellen oder die Kamera für Teile des Videos ganz ausblenden, was vielseitigere und ansprechendere Inhalte ermöglicht. Ebenfalls neu ist ein Quick Share-Widget, um ein Video ohne vorherige Bearbeitung schnell exportieren und weiterleiten zu können. Das Widget erscheint direkt nach einer Aufnahme und erlaubt so eine schnelle Weiterleitung. Auch neue und benutzerdefinierte Mauszeiger sollen helfen, Inhalte besser visuell in den Fokus zu rücken.

Automatische Tipp-Erkennung mit Videobeschleunigung

Screen Studio kann außerdem nun automatisch die Teile der Aufnahme erkennen, in denen man tippt, und vorschlagen, diese zu beschleunigen. Und auch ein neues Command-Menü wurde mit Version 3.0 eingeführt: Es lassen sich jetzt viele Aktionen in Screen Studio nur mit der Tastatur ausführen, was die Produktivität steigert und den Arbeitsablauf rationalisiert. Für einen schnelleren Export können jetzt auch mehrere Projekte gleichzeitig ausgewählt werden. „Beim Exportieren in Dateien fordert das System zunächst zur Eingabe eines Speicherorts auf, um sicherzustellen, dass alle Exporte vor der Verarbeitung eingerichtet werden“, berichtet der Entwickler im Changelog.

Wer Interesse hat, kann die neue Version 3.0 jetzt über die Entwickler-Webseite laden und testen. Die App selbst kostet pro Monat 9 USD bei jährlicher Zahlung und enthält lebenslang Updates, ein Einmalkauf mit einem Jahr Updates ist für 229 USD zu haben. Ein kleines YouTube-Video zeigt euch zudem abschließend eines der neuen Features.