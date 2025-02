Neue Bilder: Sieht so das iPhone 17 Pro aus?

Der YouTuber Jon Prosser, bekannt für zahlreiche Apple-Leaks in der Vergangenheit, gibt in seinem neuesten Video spannende Einblicke in das angebliche Design des iPhone 17 Pro. Seinen Informationen zufolge bleibt Apple dem klassischen Drei-Kamera-Layout treu, setzt jedoch erstmals auf eine markante Kameraleiste, die das Erscheinungsbild des Geräts deutlich verändert.

Prosser betont, dass die Kameraleiste größer ausfallen wird als viele bisher im Internet kursierende Konzepte. Die drei Kameralinsen sind auf der linken Seite der Leiste positioniert, während auf der rechten Seite ein LED-Blitz, ein rückwärtiges Mikrofon und der LiDAR-Scanner vertikal angeordnet sind. Optisch hebt sich die Leiste durch eine dunklere Farbgebung vom restlichen Gehäuse des iPhones ab, was ihr ein eigenständiges, markantes Aussehen verleiht.

iPhone 17 Pro: Render zeigen neue Kameraleiste

Laut Prosser basieren diese Informationen auf mehreren vertrauenswürdigen Quellen, die mit dem Design des iPhone 17 Pro vertraut sind. Zudem behauptet er, das Gerät bereits selbst gesehen zu haben. Es ist davon auszugehen, dass das gleiche Design auch beim iPhone 17 Pro Max zum Einsatz kommt. Darüber hinaus soll das günstigere Modell, das „iPhone 17 Air“, ebenfalls eine Kameraleiste erhalten – allerdings mit nur einer einzigen Rückkamera.

Neben dem überarbeiteten Kamera-Design könnte Apple auch weitere optische und technische Neuerungen einführen. Gerüchten zufolge wird das iPhone 17 Pro mit einem dünneren Gehäuse, einer verbesserten Akkulaufzeit und möglicherweise einem neuen Titanrahmen ausgestattet sein. Auch das Display könnte von schmaleren Rändern und einer höheren Helligkeit profitieren.

Ein frisches Design könnte der iPhone-Reihe sicherlich guttun. Falls sich die von Prosser geteilten Bilder als zutreffend erweisen, würde sich das iPhone 17 Pro optisch stark von seinen Vorgängern abheben. Dies könnte für viele Apple-Fans eine willkommene Abwechslung sein. Doch wie steht ihr dazu? Würdet ihr ein solches Design begrüßen, oder bevorzugt ihr die bisherige Kamera-Anordnung?

