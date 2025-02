Hama Steckdosenleiste: Flexibel bis zu sieben Geräte auf einmal anschließen

In wohl jedem Haushalt gibt es an manchen Stellen einfach zu wenige Steckdosen – sei es am Bett im Schlafzimmer, hinter dem Sofa oder beim Fernseher im Wohnzimmer, wo mehrere Smart Home-Geräte, Lampen und mehr mit Energie versorgt werden müssen. Der deutsche Hersteller Hama hat nun eine neue Mehrfach-Steckdose vorgestellt, die über insgesamt sieben Anschlüsse verfügt und mit einem flexiblen Design aufwarten kann.

„Ums Eck, als platzsparender Würfel oder als Blickfang im Halbkreis um Möbelstücke herum – die flexible Mehrfachsteckdose von Hama macht sich immer genau so klein oder groß, wie sie gerade gebraucht wird. Ihre innovative Bauform ermöglicht eine platzsparende Positionierung, die Leiste lässt sich durch die drehbaren Steckerelemente individuell an die Umgebung anpassen.“

So berichtet der Hersteller über die Neuerscheinung. Der Anwendung sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Mit fünf Schutzkontaktsteckdosen und zwei USB-A-Ausgängen mit jeweils 12 Watt Leistung bietet die Leiste jede Menge Anschlussmöglichkeiten bei einer maximalen Leistung von 3.680 Watt. Der beleuchtete, zweipolige Schalter trennt die angeschlossenen Geräte unmittelbar vom Stromnetz, sofern sie nicht mehr gebraucht werden.

Gedrehte Steckdoseneinsätze für sperrige Stecker

Die um 45 Grad gedrehten Steckdoseneinsätze schaffen zusätzlichen Raum für sperrige Stecker, Netzteile und Winkelstecker. Die Zugentlastung und ein Knickschutz am Stecker und an der beweglichen Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch, der erhöhte Berührungsschutz vor unbeabsichtigten Kontakt etwa durch Kinder.

Die in weißer Farbe erhältliche Mehrfach-Steckdosenleiste ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über ein integriertes, rund 1,4 Meter langes Anschlusskabel. Die Betriebsspannung beträgt 250 Volt, der Ladestrom 2.400 mA. Die flexible Steckdosenleiste ist ab sofort zum Preis von 34,99 Euro im Webshop von Hama erhältlich und wird binnen 1-3 Werktage ausgeliefert. Bei Bestellungen unter 50 Euro fallen weitere 3,95 Euro Versandkosten an.