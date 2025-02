Apple: Zusammenarbeit mit Alibaba zur Einführung von KI-Features in China

Apple hat schon seit einiger Zeit Probleme, iPhones in China zu verkaufen. Als ein Grund dafür werden die dort fehlenden Apple Intelligence-Funktionen angegeben. Laut eines neuen Berichts von The Information hat Apple sich nun mit dem großen chinesischen Handelsunternehmen Alibaba zusammengetan, um KI-Features auch nach China bringen zu können.

„Apple hat vor kurzem begonnen, mit dem chinesischen Internet- und E-Commerce-Riesen Alibaba Group zusammenzuarbeiten, um Funktionen der künstlichen Intelligenz in China einzuführen, wie eine Person mit direkter Kenntnis der Entscheidung berichtet. Der Schritt ist Teil der Strategie von Apple, mit attraktiveren Softwarefunktionen den sinkenden Verkaufszahlen in China entgegenzuwirken, wo das Unternehmen zunehmend mit einheimischen Marken wie Huawei und Vivo konkurriert. Apple und Alibaba haben die chinesischen KI-Funktionen, die sie gemeinsam entwickelt haben, zur Genehmigung bei der chinesischen Cyberspace-Regulierungsbehörde eingereicht, fügte die Person hinzu, was darauf hindeutet, dass die Partnerschaft bedeutende Fortschritte gemacht hat.“

So berichtet The Information im eigenen Artikel zur Angelegenheit. Aufgrund von rechtlichen Beschränkungen durch die chinesische Regierung darf Apple in China keine KI-Funktionen anbieten, es sei denn, man kooperiert dabei mit einem chinesischen Unternehmen. Mittlerweile hat auch der Vorstandsvorsitzende der Alibaba Group, Joe Tsai, den Deal mit Apple am heutigen Donnerstag während der World Governments Summit in Dubai offiziell bestätigt. Dies führte unmittelbar zu einem Drei-Jahres-Hoch der Alibaba-Aktie. Tsai wird mit den folgenden Worten zitiert (via 9to5Mac):

„Apple ist sehr wählerisch gewesen. Sie haben mit einer Reihe von Unternehmen in China gesprochen und sich schließlich für uns entschieden‘, sagte Tsai und fügte hinzu, dass der iPhone-Hersteller lokalisierte KI in seinen Geräten haben möchte.“

Sowohl für Alibaba, als auch für Apple dürfte der Deal ein großer Schritt nach vorn sein. Insbesondere Apple dürfte von steigenden iPhone-Verkäufen profitieren: In China liegt man nur auf dem dritten Platz, was die meisten Smartphone-Verkäufe angeht. Apple hat bereits bekanntgegeben, dass Apple Intelligence mit dem iOS-Update auf Version 18.4 im April dieses Jahres auf weitere Regionen ausgeweitet werde, darunter auch Europa.