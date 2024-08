Switch TV ON: IMDb-Alternative integriert Widgets mit neuem Update

Das Free TV, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, dazu noch Videostreaming-Dienste und das gute alte Kino: Wer da die Übersicht über aktuelle Filme und Serien behalten will, hat es oft schwer. Das Ehepaar Aidee und Karl Henes aus Kolumbien will dem ein Ende bereiten und hat daher Ende März dieses Jahres die iPhone-App Switch TV ON (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht.

Switch TV ON lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt dafür nur rund 15 MB eures Speicherplatzes. Zwar verzeichnet die ab iOS 16.4 zu installierende Anwendung einige In-App-Käufe, diese dienen allerdings nur dazu, dem Entwicklerteam einen kleinen freiwilligen Obolus in Form eines Trinkgelds zukommen zu lassen. Erfreulicherweise ist Switch TV ON auch gleich seit dem Start in deutscher Sprache nutzbar und verzichtet auch auf eine Registrierung bzw. die Erstellung eines Nutzeraccounts.

Switch TV ON widmet sich voll und ganz dem Thema TV-Serien, Filme sowie Schauspielern und Schauspielerinnen und eignet sich daher sehr gut für Personen, die mehr zu aktuellen und neuen Inhalten erfahren oder sich inspirieren lassen wollen. Die Anwendung zeigt alle aktuellen Serien und Filme an, inklusive der aktuellen und kommenden Veröffentlichungen (nach Ländern). Für Serien werden alle Staffeln und Episoden detailliert aufgelistet, zudem gibt es eine Online-Suche, mit der man direkt nach Titeln oder Namen suchen und auf die letzten 30 Suchergebnisse zugreifen kann. Außerdem gibt es Trailer, Clips, Bilder mit Zoomfunktion und Infos zu den Streaming-Anbietern.

Widgets für die Suche nach Titeln und Schlagwörtern

Nun hat das Entwickler-Ehepaar Switch TV ON ein weiteres Update verpasst, das die Anwendung auf Version 1.45 anhebt. Eine große Neuerung der Aktualisierung ist die Integration von Widgets, die sich auf dem iPhone-Homescreen platzieren lassen, um nach Titeln und Schlagwörtern suchen zu können. Zudem gibt es eine erweiterte Schauspieler-Suche sowie eine verbesserte Suchfunktion. Das sind die Neuheiten im Detail:

Widgets für die Suche: Ab sofort kannst du Widgets direkt auf deinem iPhone-Bildschirm platzieren, um nach Titeln und Schlagworten zu suchen. Ein Klick auf das Widget öffnet die App und du kannst sofort loslegen.

Ab sofort kannst du Widgets direkt auf deinem iPhone-Bildschirm platzieren, um nach Titeln und Schlagworten zu suchen. Ein Klick auf das Widget öffnet die App und du kannst sofort loslegen. Erweiterte Schauspieler-Suche: Jetzt kannst du in den Filmdetails nach Schauspielpartnern suchen. Finde heraus, wie viele Filme Julia Roberts und George Clooney zusammen gedreht haben oder in welchen Filmen Tom Cruise und Steven Spielberg zusammengearbeitet haben.

Jetzt kannst du in den Filmdetails nach Schauspielpartnern suchen. Finde heraus, wie viele Filme Julia Roberts und George Clooney zusammen gedreht haben oder in welchen Filmen Tom Cruise und Steven Spielberg zusammengearbeitet haben. Verbesserte Suchfunktion: Begrenze deine Suche jetzt nach Erscheinungsjahr, um Filme und Serien mit ähnlichen Titeln noch schneller zu finden.

Begrenze deine Suche jetzt nach Erscheinungsjahr, um Filme und Serien mit ähnlichen Titeln noch schneller zu finden. Fehlerbehebungen: Wir haben Probleme in der Suchleiste im unteren Bereich behoben, so dass deine Suche jetzt noch reibungsloser verläuft.

Wie oben bereits erwähnt, ist Switch TV ON komplett kostenlos auf dem iPhone nutzbar und bietet mit den umfangreichen Informationen eine gute Alternative zur bekannten IMDb-Datenbank. Wem die mittlerweile mit Werbung überladene und unübersichtlich gewordene IMDb-App auch ein Dorn im Auge ist, sollte sich Switch TV ON definitiv genauer ansehen – im App Store bekommt die Anwendung bisher sehr gute 5 von 5 Sterne.