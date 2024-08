Twitch: Preise für mobile Abos werden ab dem 1. Oktober angehoben

Die Streaming-Plattform Twitch ist vor allem als Medium für Gamer und ihre Fans bekannt. Dort werden 24 Stunden am Tag Livestreams von verschiedensten Spielen gezeigt, denen man zusehen und kommentieren kann. Mittlerweile finden sich aber auch weitere Inhalte abseits des Gamings: Auch Kategorien wie „Tiere, Aquarien und Zoos“ mit Feelgood-Inhalten finden sich bei Twitch.

Twitch lässt sich auf verschiedenen Plattformen, darunter auch mit einer mobilen App für iOS, iPadOS und das Apple TV (App Store-Link) grundsätzlich kostenlos verwenden. Die Anwendung ist rund 194 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 15.4 oder neuer zur Installation, und kann auch in deutscher Sprache genutzt werden. Wer mehr Features nutzen möchte, findet im App Store ein mobiles Abonnement in verschiedenen Abstufungen.

Und genau dieses mobile Abo ist nun Bestandteil der Berichterstattung. Wie Twitch am gestrigen Mittwoch bei Twitter/X bekanntgegeben hat, wird man ab dem 1. Oktober dieses Jahres die Preise für das Tier 1-Abo sowie für Geschenke-Abonnements in den mobilen Apps für iOS und Android in über 40 Ländern weltweit anheben. Das würde hierzulande bedeuten, dass man statt bisheriger 4,99 Euro dann 6,49 Euro/Monat zahlt. Twitch gibt an, dass man betroffene Personen in Form von Streamern und User mit aktivem Abo auch per Mail informieren werde.

Web-Abos wurden bereits im Juli angehoben

Bereits im Juli hatte Twitch die Preise für Web-Abos angehoben: In Deutschland zahlt man in einem Abonnement der Stufe 1 nun 4,99 Euro pro Monat. Mit dem 1. Oktober dieses Jahres werden die mobilen Abos damit wieder teurer als die, die direkt über die Website im Internet abgeschlossen werden. Twitch will mit dieser Maßnahme wohl auch die Gebühren in den App Stores, die von Apple bzw. Google erhoben werden, wieder ausgleichen.

Für Streamer auf der Plattform ändert sich vorerst nichts: Sie erhalten weiterhin die gleiche Netto-Umsatzbeteiligung aus den Abos und Geschenk-Abos, und dürften mit der Preiserhöhung sogar etwas mehr verdienen. Nutzer und Nutzerinnen der Streaming- und Chat-Plattform zeigen sich angesichts der Preiserhöhung auch in den mobilen Apps erwartungsgemäß wenig begeistert: Bei Twitter/X kündigten viele User an, ihr bestehendes Abo kündigen zu wollen und stattdessen ihre Lieblings-Streamer direkt mit Spenden zu unterstützen.