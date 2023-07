Juni 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

In Addagrams dreht sich alles um Anagramme. Also um Wörter, aus denen man durch sortieren der Buchstaben ein andere Wörter machen kann. Ein Beispiel: Aus „schreiben“ wird „Erbschein“. Aber wie genau wird Addagrams gespielt? Man startet zunächst mit sechs Buchstaben, aus denen man zwei Wörter mit jeweils drei Buchstaben bilden muss. In der nächsten Spielrunde gibt es einen weiteren Buchstaben und die Wörter könne vier Buchstaben lang sein. Insgesamt gibt es fünf Spielrunden und auf Wunsch eine Bonusrunde.

MyHeritage hat eine eigene App namens Reimagine im deutschen App Store veröffentlicht, mit der sich alte Familienfotos scannen, verbessern, kolorieren, animieren und teilen lassen. Die Anwendung kombiniert einen Fotoscanner mit den von MyHeritage entwickelten KI-Technologien. Reimagine erkennt und schneidet gescannte Fotos automatisch mit Hilfe von KI. Mit der Funktion zum Scannen mehrerer Seiten kann man mühelos ganze Albumseiten oder mehrere Einzel-Fotos mit einem einzigen Klick digitalisieren.

Das Entwicklerteam von Sorcererhat ist vor allem bekannt für die eigene Musik-App SongCapsule, mit der sich die eigene Musikbibliothek neu entdecken lässt. Nun hat man eine neue App namens SongCapsule Quiz veröffentlicht, die laut Sorcererhat vom guten alten Music Quiz auf den älteren iPods inspiriert wurde, aber über einen „frischen und modernen Ansatz“ verfügt. Um die Sache interessanter zu machen, kann man pro Runde bis zu 1.000 Punkte erreichen. Je schneller man den richtigen Song auswählt, desto mehr Punkte bekommt man. Aber das ist noch nicht alles: Es gibt vier verschiedene Levels zu spielen, die einzeln freigeschaltet werden müssen.

Jetzt wird es noch etwas interaktiver, denn in Pixsteps kann man nur mit der Kraft seiner Schritte einen wunderbaren Pixel-Garten erschaffen und gestalten. Das Entwicklerteam verspricht einen Schrittzähler, der Aktivität mit Kreativität verbindet. Und das passt wohl wie die Faust aufs Auge oder der Fuß in den Turnschuh. Denn damit im virtuellen Garten von Pixsteps Pflanzen wachsen, müsst ihr Schritte beisteuern. Die App verbindet sich dabei mit den Health-Daten, die ohnehin auf dem iPhone gezählt werden, im besten Fall natürlich von der Apple Watch. Die Pflanzen im Spiel wachsen also auch dann, wenn ihr die App nicht geöffnet habt.

Seit Juni steht allen jungen Menschen, die in diesem Jahr ihr 18. Lebensjahr vollenden, der neue KulturPass der Bundesregierung zur Verfügung. Ausgestattet mit einem Guthaben in Höhe von 200 Euro können die jungen Erwachsenen über die neue KulturPass-App Kulturgüter und -veranstaltungen erwerben. Die KulturPass-App steht sowohl für iOS als auch für Android zum Download bereit.

Wir freuen uns immer wieder, wenn es Entwicklerstudios schaffen, noch echte Premium-Games im App Store zu veröffentlichen, die ohne In-App-Käufe, Werbung oder Abos auskommen. Mit Little Big Workshop ist nun ein weiterer Titel dieser Art im deutschen App Store erschienen, der ab sofort zum Preis von 9,99 Euro für iPhones und iPads geladen werden kann. ls Boss einer Miniatur-Fabrik hat man viel zu erledigen, und so unter anderem die Werkshallen zu organisieren, die Arbeiter und Arbeiterinnen zu managen, neue Maschinen zu kaufen und effiziente Produktionslinien zu gestalten – alles mit dem Ziel, die eigene Kundschaft schnell und zufriedenstellend beliefern zu können.

Heute habe ich für euch Fireball Wizard, ein Jump-and-Run-Spiel aus dem Hause ginTronic angespielt. Das kleine Game in Retro-Optik spielt vor magischer Kulisse im Zauberreich Wizardonia. Eure Aufgabe ist es, das Land von der Armee des Dunklen Lords zu befreien. Für mich zählt Fireball Wizard eindeutig zu den besseren Jump-and-Runs, weil es liebevoller gestaltet wirkt als manch anderes Spiel des Genres.

Wie schon der erste Teil der Spiele-Serie ist auch McPixel 3 laut Aussagen des Publishers „ein bombiges Rette-die-Lage-Adventure“, in dem der gleichnamige Möchtegernherld mit unkonventionellen, aber witzigen und chaotischen Methoden an jeder Ecke eine Katastrophe nach der anderen abwendet. Der Download für iOS und iPadOS ist rund 152 MB groß, benötigt Softwareversion 11.0 oder neuer auf den Geräten und lässt sich auch in deutscher Sprache spielen. Als Premium-Titel ohne weitere Zukäufe wird nur einmalig 2,99 Euro im App Store fällig.