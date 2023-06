SongCapsule Quiz: Neues Musikquiz setzt auf eure Apple Music-Playlists

Das Entwicklerteam von Sorcererhat ist vor allem bekannt für die eigene Musik-App SongCapsule (App Store-Link), mit der sich die eigene Musikbibliothek neu entdecken lässt. Nun hat man eine neue App namens SongCapsule Quiz (App Store-Link) veröffentlicht, die laut Sorcererhat vom guten alten Music Quiz auf den älteren iPods inspiriert wurde, aber über einen „frischen und modernen Ansatz“ verfügt.

SongCapsule Quiz lässt sich zum Preis von einmaligen 5,99 Euro aus dem deutschen App Store herunterladen, weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos werden nicht fällig. Für die Installation sollte man neben 3 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 16.4 oder neuer bereitstellen. Eine deutsche Lokalisierung ist bis dato noch nicht vorhanden, man muss demnach mit einem englischsprachigen Menü Vorlieb nehmen. Aufgrund der Einfachheit der App ist dies aber kein großes Problem.

Die Benutzeroberfläche von SongCapsule Quiz ähnelt derjenigen, die man beim Öffnen von Apple Music vorfindet. Das liegt daran, dass man nach dem erlaubten Zugriff auf die Apple Music-Bibliothek Wiedergabelisten auswählen kann, um mit dem Raten der Songs zu beginnen. Wenn man sich mit Wiedergabelisten nicht auskennt, stellt dieser Umstand kein Problem dar: SongCapsule Quiz enthält auch einige Playlists, die vom Sorcererhat-Team kuratiert wurden. Wichtig zu wissen: Es wird ein aktives Apple Music-Abo vorausgesetzt, um SongCapsule Quiz spielen zu können.

So spielt man SongCapsule Quiz

Sobald man bereit ist, tippt man einfach auf „Quiz“ und das Spiel beginnt mit der Wiedergabe der Songs. Um die Sache interessanter zu machen, kann man pro Runde bis zu 1.000 Punkte erreichen. Je schneller man den richtigen Song auswählt, desto mehr Punkte bekommt man. Aber das ist noch nicht alles: Es gibt vier verschiedene Levels zu spielen, die einzeln freigeschaltet werden müssen.

Im ersten Level muss der Spieler zum Beispiel die richtigen Titel von zehn Songs erraten. In den nächsten Levels heißt es, den Namen des Interpreten, das richtige Album und das Jahr der Songs richtig zu raten. Um zum nächsten Level einer Playlist zu gelangen, muss man in den bisherigen Runden insgesamt 10.000 Punkte erreichen. Am Ende einer Partie zeigt SongCapsule Quiz alle Songs, die man richtig erraten hat, mit der entsprechenden Punktzahl an, ebenso wie die, bei denen man falsch gelegen hat.

Als kleinen Bonus lässt sich der eigene Punktestand mit der Familie und dem Freundeskreis in sozialen Netzwerken teilen. Darüber hinaus lässt sich SongCapsule auch in das Game Center von Apple integrieren und die Ergebnisse dort mit Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt vergleichen.