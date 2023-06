Alle Apple-Geräte gleichzeitig laden: Neue 4-in-1-Ladestation mit MagSafe

Der Markt für Multi-Ladestationen inklusive MagSafe-Kompatibilität wächst und gedeiht. Ab sofort gesellt sich nun ein weiteres Modell hinzu, das vom Apple-Blog Cult Of Mac in einem Deal angepriesen wurde. Der namenlose 4-in-1 Charger kann nicht nur zahlreiche Apple-Geräte und -Zubehör gleichzeitig aufladen, sondern kommt auch in einem ungewöhnlichen Design daher, das an eine Pflanze mit Blättern erinnert.

„Diese Ladestation für mehrere Geräte ist dem Konzept eines Baumes nachempfunden und zeichnet sich durch ein elegantes Design und MagSafe-Kompatibilität aus. Sie funktioniert mit dem iPhone 12 und höher, den AirPods 2 und höher sowie der Apple Watch Version 2 und höher.“

So berichtet Cult Of Mac bezüglich des 4-in-1 MagSafe-Ladegeräts. Ein iPhone kann auf den linken „Ast“ der Ladestation gelegt und per MagSafe aufgeladen werden. Der rechte „Ast“ nimmt eine Apple Watch auf, an der Basis des Ständers können AirPods und andere Qi-kompatible Accessoires aufgeladen werden.

Das sind die Features des Ladegeräts:

Magnetische Aufladung: Kompatibel mit iPhone 12/13/14 Serie, AirPods 2/3/Pro & Apple Watch 2/3/4/5/6/SE/7

Kompatibel mit iPhone 12/13/14 Serie, AirPods 2/3/Pro & Apple Watch 2/3/4/5/6/SE/7 Magnetische Positionierung: Fixiert die Position Ihres iPhones, um manuelle Einstellungen zu vermeiden

Fixiert die Position Ihres iPhones, um manuelle Einstellungen zu vermeiden Maximale Leistung: 15W

15W Inklusive 18W-Adapter

Apple Watch & AirPods werden mit 3W geladen

Andere Qi-Geräte können an der Stelle geladen werden, an der die Kopfhörer geladen werden

Zusätzlicher USB-Ausgang: Zum Aufladen eines weiteren Geräts per Kabel

Zum Aufladen eines weiteren Geräts per Kabel LCD-Warmlicht: 3 Helligkeitsstufen

3 Helligkeitsstufen Mehrere Sicherheitszertifizierungen: FCC/CE/RoHS, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Temperaturkontrolle

FCC/CE/RoHS, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Temperaturkontrolle 3 Kühlkörperlöcher: Jedes Ladeteil hat ein separates Kühlkörperloch, um eine schlechte Wärmeableitung zu vermeiden

Jedes Ladeteil hat ein separates Kühlkörperloch, um eine schlechte Wärmeableitung zu vermeiden Schlankes Blatt-Design: Design mit natürlichen Elementen

Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Ladegerät auch ein 18W QC 3.0 Adapter, ein USB-C-Kabel von 1,2 Metern Länge sowie eine Bedienungsanleitung. Vor allem der Preis kann sich sehen lassen: Für das 4-in-1 Ladegerät wurde im Rahmen des Cult Of Mac-Deals lediglich 42,99 USD fällig, der Normalpreis liegt bei 79,99 USD. Aktuell ist die Ladestation allerdings ausverkauft und wurde auch nur innerhalb der USA versendet. Es ist aber anzunehmen, dass das Accessoire über kurz oder lang auch den Weg nach Europa finden und dann auch zu ähnlich günstigen Preisen angeboten werden wird. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt das Zubehör im Detail.