Pixsteps: In diesem Spiel geht nichts ohne Bewegung

Vor mehr als acht Jahren gab es schon mal einen ganz ähnlichen Ansatz, als man in Step Buy Step eine wundervoll gestaltete Welt entdecken konnte. Jetzt wird es noch etwas interaktiver, denn in Pixsteps (App Store-Link) kann man nur mit der Kraft seiner Schritte einen wunderbaren Pixel-Garten erschaffen und gestalten.

Das Entwicklerteam verspricht einen Schrittzähler, der Aktivität mit Kreativität verbindet. Und das passt wohl wie die Faust aufs Auge oder der Fuß in den Turnschuh. Denn damit im virtuellen Garten von Pixsteps Pflanzen wachsen, müsst ihr Schritte beisteuern.

Die App verbindet sich dabei mit den Health-Daten, die ohnehin auf dem iPhone gezählt werden, im besten Fall natürlich von der Apple Watch. Die Pflanzen im Spiel wachsen also auch dann, wenn ihr die App nicht geöffnet habt.

Eine Sonnenblume in Pixsteps kostet 1.000 Schritte

In der digitalen Welt von Pixsteps wählt man in einem Blumenladen aus verschiedenen Objekten, neben Pflanzen gibt es auch Gartengegenstände wie ein Lagerfeuer, eine Schaukel oder auch eine Windmühle. Allerdings werden die größeren Pflanzen und Objekte erst mit fortlaufender Spieldauer freigeschaltet, zu Beginn müsst ihr euch mit einfacheren Pflanzen begnügen.

Nachdem der Samen einer Lilie gepflanzt wurde, müsst ihr beispielsweise 300 Schritte gehen, bis die Pflanze ausgewachsen ist und ihr das nächste Objekt anlegen könnt. Wie wäre es mit einer Eiche für 4.000 Schritte oder einer Sonnenblume für 2.000 Schritte?

Am Schreibtisch gab es heute Mittag für mich natürlich nicht viel zu holen, aber am Wochenende darf sich mein Garten in Pixsteps sicherlich über Zuwachs freuen. Mir gefällt die Spielidee richtig gut – und der Preis stimmt mit 1,99 Euro und dem Verzicht auf In-App-Käufe auch. Sogar eine deutschen Lokalisierung ist mit dabei, auch wenn die Übersetzungen manchmal nicht ganz in die Textfelder passen.