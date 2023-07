Die Top-Themen der Woche: Coole Gadgets im Test

Ich freue mich ja immer wie ein kleines Kind, wenn ein Paketbote an der Bürotür klingelt. In den meisten Fällen hat er spannende Gadgets dabei. Und da manche Hersteller ihre Produkte sogar ungefragt an uns verschicken, ist es oftmals auch eine große Überraschung, was im Paket steckt.

Bei dem Paket, das ich am Freitag aus der Postfiliale abholen wollte, wusste ich, dass es nur ein kleines ist: Die Anker Soundcore Liberty 4 Kopfhörer wollte ich eben schnell mit dem Fahrrad abholen. Ganz zu meiner Verwunderung stand in der Filiale ein riesiges Paket mit einem Anker EverFrost Kühlschrank. Da bin ich schon ein kleines bisschen ins schwitzen gekommen.

Es kam dann aber doch ganz anderes: Das Päckchen mit den Kopfhörern war noch gar nicht da und der EverFrost-Kühlschrank war die Retoure einer anderen Person. Schade, denn ich hätte das Anker-Modell gerne mit dem EcoFlow Glacier verglichen, den wir in dieser Woche bereits auf Herz und Nieren getestet haben.

Ohnehin waren in dieser Woche die großen Gadgets an der Reihe. Neben dem Glacier von EcoFlow haben wir eine XXL-Ladestation für alle Apple-Gadgets, eine Dyson-Alternative sowie einen Airfryer mit zwei Kammern getestet. Klickt euch gerne durch die Berichte.

Im Hueblog steuern wir auf Weihnachten zu

Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es bereits weniger als ein halbes Jahr bis Weihnachten ist? Es ist also auch an der Zeit, sich um die passende Beleuchtung zu kümmern. Was uns rund um Philips Hue und die Festavia-Lichterkette erwartet, das haben wir im Hueblog für euch geklärt.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick