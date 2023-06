Trios: Smartes Solar-Balkonkraftwerk aus Europa sucht noch Unterstützer

In diesem Jahr ist der Markt der Speicherlösungen für Balkonkraftwerke so richtig in Schwung gekommen. Losgelegt haben Zendure und EcoFlow, auch Anker hat seinen Speicher bereits vorgestellt. Neben den asiatischen Herstellern will nun auch eine Firma aus Deutschland mitmischen: Sie sucht für ihre in der EU produzierte Lösung derzeit noch Unterstützerinnen und Unterstützer auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo.

Die Rede ist von der SEG Sonnenrepublik Energie GmbH, die laut eigenen Angaben seit über zehn Jahren Solarprodukte entwicklen und produzieren. Im September soll die Auslieferung des Trios-Systems beginnen, zum Start wird es zwei verschiedene Modelle geben. Diese könnt ihr euch ab sofort auf Indiegogo sichern.

Der Trios M Balkonspeicher wird zum Vorteilspreis von 1.040 statt 1.299 Euro angeboten (Versandkosten fallen nicht an) und bietet eine Kapazität von 1,1 Kilowattstunden und einen Solareingang. Die doppelte Kapazität und zwei Eingänge bietet der Trios L für 1.680 statt 2.099 Euro, er ist aus meiner Sicht der deutlich attraktivere Kandidat. Alle technischen Details und die genauen Preise findet ihr auf der Indiegogo-Kampagnen-Seite.

Sollte die Kapazität von 2,2 Kilowattstunden nicht ausreichen, können zwei Speicher auch über eine „Battery Extension“ Buchse kombiniert werden, um den Speicher auf bis zu 4,4 Kilowattstunden zu erweitern.

Der Wechselrichter ist im Trios bereits integriert

Im Gegensatz zu bereits am Markt erhältlichen Powerstations, die nicht direkt in das heimische Stromnetz einspeisen können, verfügt das Trios-System über einen integrierten Wechselrichter. Somit kann der gespeicherte Solarstrom direkt über eine Schuko-Steckdose in das Heimnetz gespeist werden.

Wie viel Strom der Trios-Speicher in das Hausnetz abgibt, soll dabei durch Lastprofile ganz individuell gesteuert werden können. In der Entwicklung ist auch eine smarte Anbindung vorgesehen, um in Echtzeit auf den Hausverbrauch reagieren zu können.

Im Fall eines Stromausfalls kann Trios, genau wie alle anderen Balkonkraftwerke, keinen Strom mehr einspeisen. Allerdings kann man dann die integrierten Steckdosen und USB-Anschlüsse zur Notstromversorgung nutzen. Außerdem ist die Powerstation nicht an einen festen Ort gebunden und kann problemlos mit in den Camping-Bus oder auf Ausflüge genommen werden.

Auch wenn aktuell noch einiges für eine erfolgreiche Kampagne fehlt, halte ich das Trios-System für eine richtig spannende Lösung. Da mich das Thema Balkonkraftwerke sehr interessiert, bleibe ich auf jeden Fall für euch am Ball.