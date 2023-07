Neue Twitter-Regel: Jetzt nur noch 1.000 Tweets pro Tag lesen

Am Freitagabend war es soweit: Zum letzten Mal habe ich einen Blick in die Apollo-App geworfen und damit im sozialen Netzwerk Reddit gesurft. Wir dürften aber auch nicht vergessen, wer vor dem großen Online-Forum zuletzt für viele Diskussionen gesorgt hat: Die Kurznachrichten-Plattform Twitter (App Store-Link).

Zumindest rund um iPhone und iPad gibt es jetzt wieder gute Nachrichten: Solltet ihr in der Twitter-App Videos abspielen, könnt ihr die App jetzt minimieren und die Wiedergabe wird im Bild-in-Bild-Modus fortgesetzt. So könnt ihr in der Zwischenzeit eine WhatsApp beantworten oder andere Dinge erledigen, bevor ihr zur Twitter-App zurückkehrt.

Zu große Lobeshymnen sollten jetzt aber nicht direkt angestimmt werden, denn Twitter hat sich auch noch etwas anderes einfallen lassen. Solltet ihr bereits einen Twitter-Account nutzen, dürft ihr nur noch 1.000 Posts pro Tag lesen, bevor die App ihren Dienst einstellt. Legt ihr einen neuen Account an, sind es sogar noch 500 Posts. Ursprünglich hatte Elon Musk die Grenzen sogar auf 600 respektive 300 Posts gelegt. Die Begründung: „Um dem extremen Ausmaß der Datenauslese und Systemmanipulation entgegenzuwirken,

haben wir die vorübergehenden Beschränkungen eingeführt“, heißt es.

Mehr Twitter-Posts können nur mit einem Bezahl-Account gelesen werden. In diesem Fall setzt das Limit erst bei 10.000 Posts ein.