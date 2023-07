Square 2: Neuer Designer-Steckdosenwürfel kann bestellt werden

Es ist rund einen Monat her, seit ich euch einen günstigen und einfachen Steckdosenwürfel vorgestellt habe, der für mich ein echter Problemlöser war. Allerdings kein perfekter, denn der USB-C-Anschluss liefert etwas zu wenig Power für den HomePod mini. Und mega-hübsch ist das No-Name-Produkt sicherlich auch nicht, dafür mit 19,99 Euro aber auch ziemlich preiswert.

Solltet ihr euch einen Steckdosenwürfel wünschen, der auch an einer etwas prominenteren Stelle im Haushalt eine gute Figur macht, dann schaut doch mal beim schwedischen Hersteller Avolt vorbei. Dieser bietet den bereits vor einiger Zeit vorgestellten Steckdosenwürfel Square 2 jetzt endlich zur Vorbestellung an, die Auslieferung soll noch in diesem Monat erfolgen.

Avolt Square 2 ist mit 59,90 Euro leider kein Schnäppchen

Der Würfel von Avolt besteht hauptsächlich aus Aluminium und verfügt über perfekt geformte Kanten. Optisch ist das auf jeden Fall ein Hingucker, zumal ihr euch zwischen vier verschiedenen Farben entscheiden könnt. Die technische Ausstattung ist stets identisch: Es gibt drei Schuko-Steckdosen und an einer Seite zwei USB-C-Anschlüsse mit maximal 30 Watt geteilter Leistung. Bisher gab es die Avolt-Steckdosen nur mit USB-A.

„Der brandneue Square 2 USB-C ist eine ikonische und minimalistische 3-Wege-Wandsteckdose für Haushalte, Büros und öffentliche Räume, die hervorragende Funktion und Nützlichkeit bietet“, heißt es vom Hersteller. So viel Design hat leider seinen Preis: 59,90 Euro werden für den Stecker fällig.

Sobald man ihn hierzulande unkompliziert bestellen kann, melde wir uns sicherlich noch einmal bei euch. Das gilt übrigens auch rund um die Verfügbarkeit des zweiten Modells von Avolt, das nicht direkt in die Steckdose gesteckt wird, sondern mit einem Verlängerungskabel ausgestattet ist. Auch hier soll bald eine USB-C-Variante erscheinen.