EcoFlow Glacier: Mobiler Kühlschrank mit App-Anbindung ausprobiert

Ihr benötigt für die nächste Sommerparty noch einen kleinen Kühlschrank? Ihr wollt eure kühlen Getränke direkt auf der Terrasse haben? Oder braucht einfach für besondere Anlässe einen zusätzlichen Stauraum? Dann könnte der EcoFlow Glacier für euch interessant sein. Wir haben den mobilen Kühl- und Gefrierschrank für euch ausprobiert und wollen unsere Eindrücke mit euch teilen.

Zunächst aber ein Hinweis auf den aktuellen Summer Sale von EcoFlow. Dort bekommt ihr den sonst 1.119 Euro teuren EcoFlow Glacier nämlich für 999 Euro. Das praktische und gegebenenfalls empfehlenswerte Zubehör, wie etwa der Akku oder Rollen und Hangriff, muss allerdings separat gekauft werden. Dazu aber später mehr.

Die allgemeinen Details zum EcoFlow Glacier

Der EcoFlow Glacier ist weitaus mehr als nur ein einfacher Kühlschrank. Er kann in zwei Zonen unterteilt werden und kann auf bis zu -25 Grad kühlen. Er ist mit einem 120 Watt starken Kompressor ausgestattet und kann sogar im Handumdrehen 18 Eiswürfel herstellen.

Spannend: In nur 15 Minuten kann der leere Glacier die Temperatur im Inneren von 30 auf 0 Grad senken und ist so wirklich schnell einsatzbereit, auch wenn er zuvor ungenutzt in der Ecke stand. Die Stromversorgung erfolgt dabei zunächst einmal über ein externes Netzteil, das ganz normal in die Steckdose gesteckt wird. Im Kühlschrank-Modus verbraucht der EcoFlow Glacier laut Hersteller-Angaben im Eco-Modus nur 0,18 Kilowattstunden pro Tag.

Kompakt und leicht ist kein Gletscher

Vor dem Kauf sollte man unbedingt beachten, dass der EcoFlow Glacier kein Winzling und auch kein Leichtgewicht ist. Im leeren Zustand bringt der portable Kühlschrank bereits 23 Kilogramm auf die Waage. Bei entsprechender Beladung können es auch locker über 30 oder 35 Kilogramm sein. Die Außenmaße: 77,6 x 38,5 x 44,5 Zentimeter. Die Handgriffe sind dabei schon mit eingerechnet, mit den optionalen Rollen steigt die Breite auf rund 85 Zentimeter.

Dafür ist der Innenraum aber auch geräumig. EcoFlow verspricht ein Fassungsvermögen von 38 Litern, wenn man die Trennwand der zwei Zonen herausnimmt. Das soll für 60 Getränkedosen a 330 Millimeter ausreichen. Wir haben natürlich selbst nachgemessen: Es stehen 39 x 30 x 30 Zentimeter zur Verfügung.

Setzt man die zwei Zentimeter dicke Abtrennung ein, reduziert sich das Fassungsvermögen ein wenig. Dafür kann man die beiden Zonen auch um bis zu 25 Grad unterschiedlich einstellen. Zudem es für das linke Fach einen Korb, was die Befüllung oder Entnahme etwas einfacher und schneller gestaltet. Zudem ist links und rechts ein kleines Licht integriert, so dass man auch im Dunkeln das richtige Getränk findet.

Praktische Eiswürfel-Zubereitung in rund 15 Minuten

Wenn der Kompressor des EcoFlow Glacier im normalen Betrieb anspringt, dann wird laut Hersteller eine maximale Lautstärke von 42 Dezibel erzielt. Wir würden uns den Kühlschrank vielleicht nicht unbedingt direkt neben das Bett im Campingwagen stellen, in normalen Wohnräumen ist der EcoFlow Glacier aber nicht wirklich störend. Unangenehm laut wird er nur bei der Herstellung von Eiswürfeln – was gleichzeitig aber wieder ein echtes Highlight ist, das wir euch näher vorstellen wollen.

Mit einem Rutsch kann der EcoFlow Glacier 18 kleine oder große Eiswürfel herstellen. Dazu wird eine separate Klappe auf der rechten Seite geöffnet und ein Fach mit 18 Edelstahl-Stäben mit Wasser gefüllt. Diese Stäbe kühlen dann im Anschluss so extrem herunter, dass das Wasser an ihnen gefriert. Nach knapp 20 Minuten waren die ersten großen Eiswürfel fertig – sie werden dann von innen kurz angetaut und können einfach in einem Korb entnommen werden. Die zweite Runde Eiswürfel wird direkt im Anschluss sogar etwas schneller hergestellt.

Etwas unpraktisch ist nur die Entleerung des Wasserbehälters. Dazu muss an der Seite des EcoFlow Glacier eine Klappe geöffnet werden, hinter der sich ein ziemlich kurzer Schlauch versteckt. Sobald man diesen herauszieht, fließt das Wasser. Ein Ventil oder ein etwas längerer Schlauch wären praktisch, insbesondere wenn der Kühlschrank nicht irgendwo auf der Wiese steht und das Wasser einfach so abfließen kann.

Smarte Steuerung über die EcoFlow-App

Wie es sich für ein smartes Gadget gehört, kann der EcoFlow Glacier über die Hersteller-App gesteuert werden. Die Verbindung erfolgt dabei per Bluetooth, auf Wunsch kann der Kühlschrank auch mit dem WLAN verbunden und dann auch aus der Ferne gesteuert werden. In der App kann die Temperatur der beiden Zonen eingestellt und der Eiswürfel-Modus aktiviert werden. Das geht natürlich auch über Tasten am Gerät.

In den Einstellungen kann der Eco-Modus aktiviert werden, ebenso hat man Zugriff auf Optionen wie KFZ-Batterieschutz, Hinweis-Sounds oder die Bildschirm-Zeitüberschreitung. Generell kann man sagen: Die in dunklen Farben gehaltene EcoFlow-App sieht wirklich sehr schick aus.

So wird der EcoFlow Glacier per Strom versorgt

Das externe Netzteil haben wir oben ja schon erwähnt. Zusätzlich steht auch ein DC-Anschluss zur Verfügung, um den EcoFlow Glacier beispielsweise im Auto anschließen zu können. Richtig spannend wird es allerdings erst mit dem 298 Wattstunden fassenden Akku, der leider separat für rund 200 Euro gekauft werden muss.

Wir haben den Akku natürlich professionell ausprobiert. Nachdem wir am Montag Fotos im Garten haben, habe ich vergessen den Kühlschrank wieder mit dem Stromnetz zu verbinden. Aufgefallen ist mir das natürlich erst, als ich nachmittags schon auf dem Weg nach Hause war. Von den knapp 90 Prozent Akkuleistung waren am nächsten Vormittag aber noch knapp 30 Prozent vorhanden – und das, obwohl eine Zone auf -10 Grad eingestellt war.

Der Akku ist auch prima dafür geeignet, wenn man den EcoFlow Glacier unterwegs mit Solarenergie aufladen möchte. Bis zu 240 Watt Leistung können aufgenommene werden, so ist er in etwas mehr als zwei Stunden aufgeladen.

Praktischerweise hat der Hersteller am Akku einen USB-C-Anschluss verbaut, der bis zu 100 Watt liefert. So kann man beispielsweise sein MacBook aufladen, selbst wenn der Akku im Kühlschrank sitzt. Man den Akku ihn sogar herausnehmen und als XXL-Powerbank nutzen, hier hätte ich mir vielleicht noch weitere USB-Anschlüsse gewünscht.

Auch Rollen und Griff müssen separat gekauft werden

Angesprochen haben wir auch schon das hohe Leergewicht von 23 Kilogramm. Natürlich lässt sich der portable Kühlschrank mit Muskelkraft bewegen, entspannter ist es aber mit dem einklappbaren Handgriff und den Rollen. Die müssen allerdings separat dazu gekauft werden – für stolze 119 Euro.

Das ist sicherlich kein Schnäppchen. Am Ende sind die Rollen aber immerhin so groß konzipiert, dass man den Glacier auch problemlos über die Wiese ziehen kann. Mein Tipp wäre: Erst einmal das Bundle mit Akku kaufen und dann nach ein paar Wochen oder Monaten entscheiden, ob die Rollen möglicherweise eine praktische Ergänzung wären.

Mein Fazit und die Sache mit dem Preis

Keine Frage: Der EcoFlow Glacier ist ein ziemlich cooles Stück Technik. Er bringt alles mit, was man für die nächste Gartenparty benötigt. Insbesondere die schnelle Zubereitung von Eiswürfeln ist ein echtes Highlight, auf das man bei der Konkurrenz verzichten muss. Bis hier hin ist der EcoFlow Glacier eine klare Empfehlung.

Dann wäre da aber der Preis. 999 Euro kostet der nackte Kühlschrank im Angebot, für das empfehlenswerte Bundle mit Akku muss man aktuell 1.189 Euro auf den Tisch legen. Rollen und ausklappbarer Handgriff kosten noch einmal 119 Euro extra.

Der von uns noch nicht getestete Anker EverFrost 50 mit vergleichbarer Kapazität und ebenfalls zwei Zonen kostet ebenfalls 999 Euro – und hier sind Akku, Griff und Rollen bereits integriert. Nur auf die automatischen erzeugten Eiswürfel muss man verzichten. No-Name-Produkte ohne Akku gibt es sogar schon für unter 500 Euro (Alternative A/Alternative B).