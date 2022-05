Dyson Omni-glide: Hochwertiger Akkusauger heute für 279 Euro

Heute haut MediaMarkt einen echten Kracher raus. Als Tages-Angebot verkauft der Elektronik-Händler heute einen Dyson Omni-glide für nur 279 Euro (zum Angebot). Der reguläre Listenpreis für den Akkusauger liegt bei 399 Euro. Im Internet-Preisvergleich muss man mindestens 345 Euro berappen – auch hier ist MediaMarkt also deutlich vorne.

Der Dyson Omni-glide ist ein kleiner und kompakter Akkusauger mit einem Gewicht von nur 1,9 Kilogramm. Das Highlight ist sicherlich die um 360 Grad bewegliche Fluffy Bodendüse, die nicht nur über vier kleine Rollen verfügt, sondern auch über zwei Bürsten. Diese drehen sich in die jeweils entgegengesetzte Richtung, so dass man mit jeder Bewegung Schmutz und Staub aufnehmen kann, egal wie der Dyson Omni-glide über den Boden bewegt wird.

Dyson Omni-glide kann vielseitig eingesetzt werden

Natürlich muss man bei einem solch kompakten Gerät auch einige Kompromisse eingehen. Da wäre zum Beispiel die Akkulaufzeit von nur 20 Minuten, wobei das bei mir im Alltag ausreicht. Zudem lässt sich der Akku auch problemlos wechseln. Schon etwas kritischer: Der Auffangbehälter fasst nur 0,2 Liter Volumen und muss tatsächlich häufiger geleert werden.

Klasse ist dagegen die Vielseitigkeit, denn im Lieferumfang ist noch so einiges enthalten. So kann das Saugrohr einfach abgenommen werden, um die Kombi-Fugendüse, eine Mini-Elektrobürste oder den Oberflächen-Aufsatz zu verwenden. Das ist wirklich praktisch.

Aus meiner Sicht ist der Dyson Omni-glide das ideale Gerät für den schnellen Einsatz zwischendurch, insbesondere für alle Haushalte, in denen sonst ein Saugroboter die Arbeit verrichtet. Mal eben unter dem Esstisch saugen, das Sofa von Haaren befreien oder hinten in der Ecke reinigen – all das bekommt dieser kleine Dyson sehr gut hin.