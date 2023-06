Atuvos: Schlüsselfinder mit AirTag-Technik jetzt auch in Schwarz

Mit den Schlüsselfindern von Atuvos haben wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Immerhin sind die kleinen Tracker mit Apples AirTag-Technik ausgestattet und können so an allen Orten, an denen sich Menschen aufhalten, gefunden werden. Und das zu einem richtig guten Preis und ab sofort auch in einer weiteren Farbvariante.

Während ein Apple AirTag über 30 Euro kostet und man für die Befestigung am Schlüsselbund weiteres Zubehör benötigt, könnt ihr den Atuvos Tracker dank eines Coupons auf der Produktseite bereits für 14,99 Euro kaufen. Noch mehr sparen könnt ihr beim 4er-Pack.

Bisher war der Tracker von Atuvos nur in Weiß erhältlich. Jetzt könnt ihr den Schlüsselfinder auch komplett in Schwarz kaufen. Aus technischer Sicht ändert sich natürlich nichts, aber vielleicht trifft das dunkle Design euren persönlichen Geschmack ja etwas besser. Ich könnte mir auch vorstellen, dass kleinere Kratzer, die auf lange Sicht am Schlüsselbund nicht ausbleiben, bei der schwarzen Variante weniger stark sichtbar sind.

Mit den 40-Prozent-Coupons, die sich aktuell auf den jeweiligen Produktseiten aktiviert lassen, ergeben sich die folgende Preise.

1x schwarzer Atuvos Tracker für 14,99 Euro

2x schwarzer Atuvos Tracker für 29,99 Euro

4x schwarzer Atuvos Tracker für 55,99 Euro

Die Tracker werden mit einer austauschbaren Knopfzelle mit Strom versorgt und wie gewohnt über die „Wo ist?“-App verknüpft. Verzichten muss man lediglich auf die Nahdistanzortung, da Apple diese Funktion nicht für Drittanbieter freigibt. In Bluetooth-Reichweite kann man den Tracker allerdings klingeln lassen.