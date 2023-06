ZENS Aluminium 4-in-1 MagSafe Ladestation: Alle Apple-Geräte aufladen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch eine 4-in-1 Ladestation vom Hersteller ZENS vorgestellt haben. Wer zusätzlich über ein iPad mit USB-C-Anschluss verfügt und dies ebenfalls in einem kombinierten Dock aufladen möchte, findet mit der neuen ZENS Aluminium 4-in-1 MagSafe Ladestation eine Lösung.

Die kabellose Ladestation ermöglicht es, ein iPad mit USB-C-Port, iPhones mit 15W-MagSafe, die die AirPods mit 5W und die Apple Watch gleichzeitig aufzuladen. Die Ladestation ist zudem „Made for MagSafe“- und auch Qi-zertifiziert. Im Lieferumfang befindet sich neben der Ladestation selbst auch ein Netzteil mit 45W Leistung sowie Steckdosen-Adapter für die EU, die USA und Großbritannien.

Die ZENS 4-in-1 MagSafe Ladestation ist in einer Farbe erhältlich, in einem matten Schwarz, das inklusive eines Aluminium-Rahmens, eines Aluminium-Apple Watch-Ladepucks und eines Aluminium-iPhone-Ständers ausgeliefert wird – der Rest der Ladestation ist aus Kunststoff gefertigt. Beim Auspacken fällt gleich auf: Die Ladestation benötigt einiges an Platz auf dem Schreib- oder Nachttisch. Mit einer Bodenplatte mit den Maßen von 32 x 14 cm sollte man schon genügend Platz aufweisen, um die Ladestation unterbringen zu können. Auf der Rückseite gibt es einen AC-Anschluss, über den das Netzteil samt des etwa einen Meter langen Ladekabels angeschlossen wird. Da Netzteil und Ladekabel miteinander verbunden sind und hier kein USB-C-Port zum Einsatz kommt, ist man auf die Kabellänge angewiesen und kann kein Ersatzkabel oder -Netzteil verwenden.

Praktisch: Ladepuck der Apple Watch lässt sich abnehmen

Die 4-in-1 Ladestation von ZENS versteht sich mit den folgenden Apple-Geräten:

iPad: iPad Pro 11″ (1. Generation oder später), iPad Pro 12.9″ (3. Generation oder später), iPad Air (4. Generation oder später), iPad mini (6. Generation)

iPad Pro 11″ (1. Generation oder später), iPad Pro 12.9″ (3. Generation oder später), iPad Air (4. Generation oder später), iPad mini (6. Generation) iPhone: iPhone 12 und neuer

iPhone 12 und neuer AirPods: AirPods der 2. und 3. Generation, AirPods Pro der 1. und 2. Generation

AirPods der 2. und 3. Generation, AirPods Pro der 1. und 2. Generation Apple Watch: Alle Modelle

Die Installation der Ladestation ist über die beiliegenden Adapter und Kabel schnell erledigt. Für die Apple Watch liegt praktischerweise ein abnehmbarer Ladepuck vor, der über einen USB-A-Port verfügt und so auch an anderer Stelle verwendet werden kann, beispielsweise auf Reisen an einem Multi-Ladegerät. Hier entfällt das lästige Kabel, das man beim Original-Ladekabel der Apple Watch immer noch mit sich herumtragen muss. In der Ladestation selbst sorgt darüber hinaus eine kleine Kunststoffschiene zum Aufstecken dafür, dass die Apple Watch nicht vom Ladepuck fällt und dort sicher angebracht werden kann. Meine Erfahrungen zeigten aber, dass die Nutzung auch ohne die Kunststoffschiene möglich ist, da der Magnet des Ladepucks stark genug ist.

Besonders interessant dürfte für viele Interessenten der ZENS 4-in-1 Ladestation auch die Möglichkeit sein, das iPad ebenfalls aufladen zu können. Diese Option wird von vielen Multi-Ladedocks eher vernachlässigt. ZENS bietet hier über den USB-C-Anschluss 18W Power Delivery für das Apple-Tablet. Der Hersteller hat sich hier ebenfalls Gedanken gemacht und den USB-C-Port beweglich gestaltet, so dass auch das Einsetzen eines iPads inklusive Hülle oder Case möglich ist. In meinem Fall war es aber nicht möglich, mein iPad Pro 11″ mit angelegter StilGut Couverture-Hülle aufzuladen: Sobald ich das Tablet an die Halterung angelehnt habe, brach die USB-C-Verbindung ab, und das iPad wurde nicht mehr geladen. Im „nackten“ Zustand hingegen gab es keinerlei Probleme.

MagSafe-Ladefläche nicht im Winkel anpassbar

Wer über ein kompatibles iPhone ab der 12. Generation verfügt, kann über die kreisrunde Magnetfläche der Ladestation auch auf echtes MagSafe mit 15W Leistung zurückgreifen. Auch diese „Made for MagSafe“-Zertifizierung ist längst nicht bei allen Ladestationen gegeben, meist reicht es hier nur für rund 7,5 Watt. Beim Auflegen des iPhones, in meinem Fall ein iPhone 14 Pro, wird daher auch die entsprechende MagSafe-Ladeanimation auf dem iPhone-Display angezeigt. Gewünscht hätte ich mir allerdings noch eine bewegliche MagSafe-Ladefläche, um das iPhone im Winkel anpassen zu können – gerade bei der Größe der Ladestation wäre dies ein absoluter Pluspunkt gewesen. Die ZENS-Station allerdings beschränkt sich auf einen festen Winkel ohne Möglichkeit der Anpassung, beispielsweise über einen Kugelkopf auf der Rückseite.

Insgesamt ist die ZENS 4-in-1 MagSafe Ladestation daher ein sehr praktisches und vielseitig einsetzbares Gadget für Personen, die all ihre Apple-Geräte an einem Platz aufladen und dazu schnell mit Strom versorgen wollen. Als kleines Gimmick findet sogar vor der iPad-Halterung noch eine Aussparung für einen Apple Pencil Platz – dieser kann aber lediglich abgelegt werden und wird nicht aufgeladen.

Bedingt durch die MagSafe-Zertifizierung ist die ZENS 4-in-1 Ladestation allerdings auch kein Schnäppchen: Bei Amazon ist das Gadget zu Preisen ab 169,16 Euro von einem Drittanbieter erhältlich, der aber gleichzeitig auch 15 Euro Versand verlangt. Der offizielle ZENS Europe-Store bei Amazon verkauft die Ladestation zum Listenpreis von 199,99 Euro inklusive eines Prime-Versands am nächsten Werktag. Auch auf der Website von ZENS wird dieser Kaufpreis veranschlagt.