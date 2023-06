McPixel 3: Neues verrücktes Abenteuer im PixelArt-Design erschienen

Es ist über zehn Jahre her, dass wir damals über die Veröffentlichung des ersten MacPixel-Teils im App Store berichtet haben. Nun gibt es von Sos Sosowski und den Publishern von Devolver Digital einen neuen Teil des verrückten PixelArt-Abenteuers: McPixel 3 (App Store-Link). Interessanterweise wurde nie ein zweiter Teil der Reihe herausgebracht, sondern gleich zu Episode drei gewechselt.

Wie schon der erste Teil der Spiele-Serie ist auch McPixel 3 laut Aussagen des Publishers „ein bombiges Rette-die-Lage-Adventure“, in dem der gleichnamige Möchtegernherld mit unkonventionellen, aber witzigen und chaotischen Methoden an jeder Ecke eine Katastrophe nach der anderen abwendet. Der Download für iOS und iPadOS ist rund 152 MB groß, benötigt Softwareversion 11.0 oder neuer auf den Geräten und lässt sich auch in deutscher Sprache spielen. Als Premium-Titel ohne weitere Zukäufe wird nur einmalig 2,99 Euro im App Store fällig.

„Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Dafür stürzt es zu schnell ab. Es ist McPixel! Ein Möchtegernheld, der immer wieder in die unglaublichsten Situationen kommt.“

So beschreibt das Team von Devolver Digital den Antihelden in McPixel 3. Insgesamt gibt es im PixelArt-Abenteuer ganze 100 komische, absurde und explosive Level, in denen sich der Protagonist mit allerhand Gefahren auseinandersetzen muss. Es geht dabei nicht nur darum, die Lage zu retten, sondern auch um den Spaß, die verrücktesten Lösungen für das Problem herauszufinden. Je nachdem, wie geschickt man sich dabei anstellt, gibt es Münzen zu gewinnen – und mit diesen lassen sich weitere Level freischalten.

Fast 1.500 interaktive Gegenstände in McPixel 3

Schauplatz des Spiels ist die Stadt McBurg. Sie gilt es zu erkunden und dabei verschiedene Abenteuer zu entdecken. Einige Wege in der Stadt sind blockiert, so dass man gewonnene Münzen ausgeben muss, um auf neue Level zugreifen zu können. Im Verlauf des Spiels wird die Stadt mit Charakteren und Gegenständen aus Leveln belebt, die man bereits besucht hast. Für weitere Abwechslung sorgen Kostüme, die man beim Spielen findet, und die angelegt werden können. Bei den Abenteuern in McBurg trifft man immer wieder auch auf Steve, und zwar an den seltsamsten und unerwartetsten Orten. Steve schaltet spezielle Steve-Level frei, obwohl er augenscheinlich nur ein ganz normaler Typ ist.

Die Steuerung des Spiels ist dabei so simpel wie selbsterklärend: Interaktionen und Bewegungen des Möchtegernhelden werden mit einfachen Fingertipps ausgeführt. So bekommt man es gleich im ersten Level mit einer explosiven Bombe zu tun, die auf unkonventionelle Art und Weise beseitigt werden muss – hier heißen die Stichwörter Restaurant und Toilette. Aber seht bzw. spielt selbst…

Wer Spaß an skurrilen und verrückten Abenteuer-Games hat und zudem eine PixelArt-Grafik nicht scheut, wird viel Freude am neuen McPixel 3 haben. Laut Angaben der Publisher gibt es „mehr als 1.000 saukomische Gags“ im Spiel, dazu nahezu 1.500 interaktive Gegenstände, mehr als 20 Minispiele und ganze 300 Millionen Pixel. Solltet ihr McPixel 3 lieber auf anderen Systemen spielen wollen, gibt es noch eine Version für macOS, Windows und die Steam-Plattform hier zu kaufen. Ein abschließender Trailer zur Neuerscheinung bringt euch McPixel 3 zudem in Wort und Bild näher.