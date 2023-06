QuadLock: Tripod- und Selfie-Stick-Combo ist ein praktisches Freizeitzubehör

Der Sommer ist in Deutschland angekommen, und mit dem guten Wetter mehren sich auch die Möglichkeiten, ein paar schöne Foto- oder Videoaufnahmen zu machen. Wer besonders kreativ sein will, setzt auf ein Stativ, eine passende iPhone-Halterung oder einen Selfie-Stick, um die besten Shots machen zu können.

Der mittlerweile hier im Blog wohlbekannte Hersteller QuadLock dürfte den meisten von euch sicherlich aufgrund der vielseitig einsetzbaren iPhone-Cases und -Halterungen für Fahrrad, Motorrad und Co. ein Begriff sein. Im März dieses Jahres hat QuadLock dann aber auch ein neues Accessoire herausgebracht, das sich abseits des bekannten Portfolios befindet: Eine Kombination aus Tripod und Selfie-Stick, um bessere Fotos und Videos aufnehmen zu können. Der Tripod-/Selfie-Stick ist mit den Cases des Herstellers kompatibel und sorgt über die bekannte Dreh-Halterung so für einen besonders sicheren Halt des iPhones bei der Nutzung des Zubehörs.

Das 2-in-1-Zubehör erweitert die Möglichkeiten des iPhones und erlaubt unter anderem verbesserte Porträtaufnahmen, Time-Lapse-Videos und Langzeitbelichtungen bei Fotografien. Bestehend aus einer ausklappbaren stabilen Stativhalterung mit einem ausziehbaren Selfie Stick, lassen sich aus jedem Winkel stabile, hochwertige Fotos und Videos aufnehmen. Mit einem 270-Grad-Gelenk ermöglicht der Tripod/Selfie Stick eine perfekte Positionierung in jedem Winkel, ohne dass Schrauben oder Werkzeuge benötigt werden. Gleichzeitig ermöglicht die Selfie-Stick-Funktion Selbstporträts und -Videos, wobei der Arm für die ultimative Aufnahme um bis zu 46,2 Zentimeter ausgefahren werden kann.

Das leichte Design ist ideal für unterwegs und lässt sich in wenigen Sekunden auf eine kompakte Größe zusammenfalten, so dass es auch in jede noch so kleine Tasche passt. Der Tripod/Selfie Stick ist mit allen bestehenden QuadLock-Cases und Universaladaptern kompatibel und wurde mit dem Dual Stage Lock entwickelt. Ein optionaler Lanyard-Zusatz ist für zusätzliche Sicherheit und freihändiges Tragen erhältlich.

Schneller Aufbau in wenigen Sekunden

QuadLock war so freundlich und hat mir die Tripod-/Selfie-Stick-Combo inklusive des Lanyards und des passenden iPhone 14 Pro-Cases zugeschickt. Erfreulicherweise verzichtet der Hersteller auf Plastikmaterial bei der Verpackung, jegliches Zubehör wird in einer simplen Papphülle ausgeliefert. Die Montage ist denkbar einfach und binnen weniger Sekunden erledigt: Sofern noch nicht geschehen, legt man das iPhone in das QuadLock-Case ein. Im Anschluss wird einfach die Kamerahalterung der Tripod-/Selfie-Stick-Combo nach oben ausgezogen und die drei Beine des Mini-Stativs ausgeklappt. Befestigt man dann das Case an der oberen Drehhalterung, hat man ein sehr stabiles und flexibel einsetzbares Stativ, das sich für viele Einsatzzwecke beim Fotografieren und Videofilmen eignet. Über die Selfie-Teleskopstange kann das Stativ auch in der Höhe verstellt werden.

Für die Aufnahme von Selfies klappt man die drei Standfüße dann einfach zusammen und hat im Anschluss einen stabilen, gut in der Hand liegenden, rutschfesten Griff. Mit Hilfe des optionalen Lanyards kann für zusätzliche Sicherheit gesorgt werden. Vorsicht heißt es beim zu schnellen Zusammenklappen der drei Standfüße: Agiert man hier zu hastig und will alle drei Beine gleichzeitig einklappen, klemmt man sich gerne die Finger oder Hand ein, da die Füße mit einiger Kraft zurückschnellen und zudem über relativ scharfe Kanten verfügen.

Lanyard: Optionales Zubehör lohnt sich nicht

Kritik muss ich leider auch am Lanyard äußern: Obwohl selbiges über eine Schlaufenfunktion verfügt, lässt sich diese nicht mittels eines Clips arretieren, wie man es beispielsweise von Spielcontrollern der Wii oder Nintendo Switch kennt. Die Schlaufe zieht sich schnell und ohne Widerstand zusammen und kann daher nur in einer Länge genutzt werden, beispielsweise festgezogen am Handgelenk. Das finde ich etwas schade, hier hätte ich mir vor allem für den happigen Preis von 12,99 Euro für dieses optionale Accessoire doch ein wenig mehr versprochen.

Insgesamt jedoch dürfte der QuadLock Tripod-/Selfie-Stick sicher vielen iPhone-Nutzern und -Nutzerinnen gefallen, die auch unterwegs nicht auf Zubehör wie ein Stativ und einen Selfie-Stick verzichten wollen. Vor allem in der aktuellen Sommer- und Urlaubssaison ist ein kompaktes Gadget wie das 2-in-1-Zubehör von QuadLock sicher ein gern gesehener Gast im Reisegepäck. Beachten sollte man lediglich, dass für die Nutzung auch ein QuadLock-Case notwendig ist und keine Universal-Halterung zum Anbringen von anderen Smartphones vorhanden ist. Bei meinen Ausflügen, bei denen das iPhone meist per QuadLock-Halterung am Fahrrad montiert ist, ist das 2-in-1-Zubehör nun auf jeden Fall immer im Gepäck.

Kaufen lässt sich der QuadLock Tripod/Selfie Stick entweder einzeln zum Preis von 54,99 Euro im Webshop des Herstellers, ein Set mit passendem MagSafe-Case für das iPhone 14 Pro beispielsweise kostet 91,99 Euro. Das abschließende YouTube-Video zeigt euch das Zubehör nochmals im Detail.