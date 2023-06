iPhone 15 Pro: Erste Schutzhülle bestätigt einige Details

Eines hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt: Die Hersteller von iPhone-Schutzhüllen haben ein gutes Näschen dafür, was von Apple im Laufe des Jahres noch kommt. Das ist wenig verwunderlich, denn immerhin sollen die Hersteller vorab mit 3D-Dateien der neuen Hardware versorgt werden. Nun sind im chinesischen Netzwerk Weibo erste Bild aufgetaucht, die Schutzhüllen für das iPhone 15 Pro zeigen sollen.

Im direkten Vergleich mit einem Case für das aktuelle Modell sind einige Unterschiede zu erkennen. Weniger spektakulär ist die Tatsache, dass die Knöpfe für Power sowie Lautstärke einen Hauch nach unten rutschen werden. Spannend dagegen das Detail, dass es statt dem Ausschnitt für den Mute-Schalter nun ebenfalls einen Button gibt. Diese Funktion soll Apple beim kommenden iPhone ja überarbeiteten und den bisher gewohnten Kippschalter beerdigen.

Ebenfalls sichtbar: Der Ausschnitt für den Ladeanschluss ist etwas größer geworden. Auch hier ist der Grund schnell gefunden: Der USB-C-Stecker könnte einen Hauch dicker sein als der bisher verwendete Lightning-Anschluss.

Ob das alles so kommen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Die ersten Bilder dieser Schutzhülle stimmen aber mit sämtlichen Gerüchten überein, die es in den vergangenen Monaten rund um die kommende iPhone-Generation gab.