Fireball Wizard: Jump-and-Run im Zauberreich

Heute habe ich für euch Fireball Wizard (App-Store-Link), ein Jump-and-Run-Spiel aus dem Hause ginTronic angespielt. Das kleine Game in Retro-Optik spielt vor magischer Kulisse im Zauberreich Wizardonia. Eure Aufgabe ist es, das Land von der Armee des Dunklen Lords zu befreien. Für mich zählt Fireball Wizard eindeutig zu den besseren Jump-and-Runs, weil es liebevoller gestaltet wirkt als manch anderes Spiel des Genres – das merkt man dann auch am Preis.

Fireball Wizard beginnt in einer dunklen Szenerie, die den Einfall der Armee des Dunklen Lords in Wizardonia zeigt. Danach gilt es, die eigene Spielfigur zu wählen, mit der ihr durch Wizardonia ziehen wollt. Im Laufe des Spiels könnt ihr dabei insgesamt neun Charaktere freischalten und spielen. Das Spielprinzip gleicht dem eines jeden Jump-and-Runs: Laufen, Springen, Schießen. Am Anfang seid ihr mit einem einfachen Zauberstab ausgestattet, den ihr im Spielverlauf aufwerten könnt.

Die einzelnen Level sind kurz und lassen sich schnell durchspielen. Allerdings ist der Schwierigkeitsgrad nicht zu simpel, sodass es trotz kurzer Levels genug Unterhaltungspotential beim Spielen gibt.

Die Grafik folgt dem 2D-Pixelprinzip, das ja immer noch Hoch im Kurs zu sein scheint. Ich persönlich finde, man könnte sich davon ruhig mal verabschieden, aber es gibt ja durchaus Fans dieser Retro-Optik.

Für 4,99 Euro freischalten

Fireball Wizard könnt ihr euch kostenfrei im App Store herunterladen und anspielen. Wollt ihr das gesamte Spiel freischalten, kostet euch das 4,99 Euro. Damit liegt das Spiel deutlich im oberen Preissegment. Da mir das gesamte Spiel allerdings hochwertig produziert erscheint und zum Beispiel eine deutsche Sprachversion enthält, die offensichtlich nicht nur durch ein Übersetzungsprogramm erstellt worden ist, halte ich den Preis für in Ordnung. Das Spiel enthält über 40 Level, sodass ihr eine gewisse Zeit spielen könnt, bevor ihr am Ende des Games angekommen seid.

Wollt ihr Fireball Wizard ausprobieren, braucht ihr ein iPhone oder iPad mit iOS bzw. iPad OS 11.0 oder neuer.