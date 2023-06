TotK Travel Guide: Legend of Zelda – Tears of the Kingdom-Guide erschienen

Der niederländische Entwickler Jeffrey Kuiken war mit seiner App Noir für Safari bereits in der Vergangenheit Bestandteil der Berichterstattung. Nun meldet sich Kuiken mit einer neuen App, die sich insbesondere an Nintendo Switch-Gamer und insbesondere an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Fans richtet. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Amazon-Link) ist das lang erwartete neue Spiel der Zelda-Reihe und wurde im Mai dieses Jahres für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue TotK Travel Guide (App Store-Link) ist eine Begleit-App für die Switch-Neuerscheinung und lässt sich kostenlos auf das iPhone oder iPad herunterladen. Der Download ist rund 210 MB groß und benötigt iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit, allerdings ist es möglich, Bezeichnungen im Spiel auch in deutscher Sprache anzeigen zu lassen.

Der TotK Travel Guide wurde darauf ausgelegt, während des Spielens verwendet zu werden, um den eigenen Fortschritt in der umfangreichen Welt von Hyrule zu verfolgen, interessante Orte auf der Karte zu markieren und Notizen zu machen.

Keine Spoiler für neue Spieler und Spielerinnen

Erfreulicherweise bietet die App ein komplett spoilerfreies Erlebnis: Standardmäßig sind alle Orte und Regionen versteckt. Erst wenn man sie im Spiel freischaltet, kann man sie auch in der App sichtbar machen. Das bedeutet, dass man Hyrule erkunden und die App nutzen kann, ohne dass man gleich alles sieht, was das Spiel zu bieten hat. Natürlich ist aber auch die direkte Freischaltung aller Orte und Regionen direkt zum Start möglich.

In der Mitte der App findet sich eine Karte mit allen Ebenen von Hyrule. Dort gibt es Markierungen für Schreine, Türme, Dörfer, Läden, Korok-Samen, Lichtwurzeln und viele weitere interessante Orte. Durch Antippen und Halten auf der Karte lassen sich auch eigene Pins addieren. Gamer können darüber hinaus ganz einfach Notizen zu jedem Ort und jeder Stecknadel auf der Karte hinzufügen, und es lassen sich auch während des Spiels Schnellnotizen machen. Das Spiel verfügt über eine übersichtliche Liste, in der man alle erstellten Notizen sehen kann.

TotK Travel Guide ist zudem eine native App, die vollständig in iOS integriert ist: Die Daten werden mit iCloud synchronisiert, zudem gibt es einen Dunkelmodus und eine Unterstützung für die Kurzbefehle-App. Mit einem einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro („TotK Travel Guide +“) kann man zudem alle Funktionen der App freischalten und die zukünftige Entwicklung unterstützen. Darüber hinaus enthält der TotK Travel Guide keine Abonnements oder Werbung.

Begleit-App für Animal Crossing: New Horizons vom gleichen Entwickler

Ebenfalls vom gleichen Entwickler veröffentlicht und nicht minder erwähnenswert ist der ACNH Travel Guide (App Store-Link), der sich dem beliebten Insel-Abenteuer Animal Crossing: New Horizons (Amazon-Link) auf der Nintendo Switch widmet.

Die Anwendung kann über einen Einmalkauf in Höhe von 4,99 Euro aus dem App Store geladen und auf dem iPhone installiert werden. Der Download ist rund 28 MB groß und benötigt iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch hier gilt wie beim TotK Travel Guide, dass sich die Bezeichnungen im Spiel auch in deutscher Sprache anzeigen lassen. Menüs und Beschriftungen sind jedoch weiterhin in englischer Sprache gehalten.

„ACNH Travel Guide ist die ultimative Begleit-App für Animal Crossing: New Horizons. Es bietet dir alle Informationen, die du während des Spiels benötigst, und lässt dich auch deinen Fortschritt verfolgen. […] Der ACNH Travel Guide enthält Käfer, Fische, DIY-Rezepte, Möbel, Kleidung, Fossilien, Meerestiere, Blumen, Dorfbewohner, Tapeten und Bodenbeläge, Kunst, Lieder, Muscheln, Werkzeuge, Reaktionen, Ereignisse und sogar Früchte. Du kannst die App auch verwenden, um deine täglichen Aufgaben, Rübenpreise und Besucher im Auge zu behalten. Die App ist sehr einfach und schnell zu bedienen und kommt ohne Werbung, ohne gesperrte Funktionen und ohne Abonnements aus.“

Vor allem die informativen Listen zu sammelnder Insekten, Fische und Fossilien sind extrem praktisch und erlauben es einem, bereits gefangene Arten abzuhaken, ihre Verkaufspreise, Vorkommen, die Region und ihr jahreszeitliches Erscheinen sowie die damit zusammenhängende Tageszeit einzusehen. Wer schon einmal Animal Crossing: New Horizons gespielt hat, wird schnell merken, wie hilfreich die Auflistung in der App ist.

Mit dem ACNH Travel Guide lassen sich in der Hauptansicht auch alle wichtigen Informationen, die es für den Besuch der eigenen Insel benötigt, auf einen Blick einsehen. Nicht umsonst bekommt der ACNH Travel Guide von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store hervorragende 4,9 Sterne als durchschnittliche Bewertung. Wer Animal Crossing: New Horizons spielt, sollte sich diese App auf jeden Fall aufs iPhone laden.

Angebot The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Für den Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eine Veröffentlichung im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch vorgesehen. Der...