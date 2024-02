Microsoft kündigt an: Keine Xbox-Cloud-Gaming-App für iOS

Microsoft plane aktuell keine Xbox-Cloud-Gaming-App für iOS, sagt Microsoft Gaming CEO Phil Spencer in einem Interview mit The Verge. Der Grund: Es gebe keine Möglichkeit zur Monetarisierung. Der CEO sagt im Interview, der Digital Markets Act der EU, der Apple zu den Änderungen an seinen App-Store-Regularien gezwungen hat, gehe „nicht weit genug, um den Wettbewerb zu öffnen“.

Mit dem Inkrafttreten des Digital Markets Acts in der EU musste Apple sein System für alternative App Stores und Zahlungsmethoden öffnen. Dabei verlangt Apple nun von Entwicklern, die alternative Stores nutzen wollen, eine Kernentwicklungsgebühr von 0,50 Euro pro Nutzer. Diverse Unternehmen, darunter Spotify und auch Epic Games haben Apple für die Umsetzung der durch den DMA geforderten Änderungen kritisiert.

Nun steigt auch Phil Spencer in den Reigen ein und sagt im Interview mit The Verge:

„Es gibt keine Möglichkeit für uns, Xbox Cloud Gaming auf iOS zu monetarisieren. Ich denke, der Vorschlag, den Apple gemacht hat – und ich denke, Sarah Bonds Kommentare dazu waren genau richtig – geht nicht weit genug, um sich zu öffnen. Man könnte sogar sagen, dass sie in gewisser Weise in die entgegengesetzte Richtung gehen, aber sie gehen definitiv nicht weit genug, um den Wettbewerb auf der weltweit größten Spieleplattform zu öffnen.

Wir werden weiterhin mit den Regulierungsbehörden sowie mit Apple und Google zusammenarbeiten, um Raum für alternative Stores zu schaffen. Ich bin ein großer Fan davon, wie Windows funktioniert, und es gibt einen Microsoft Store unter Windows, es gibt Steam, es gibt den Epic Games Store, es gibt GOG. Es gibt Alternativen, und ich denke, dass alternative Möglichkeiten, Dinge zu kaufen, sowohl für die Verbraucher als auch für die Entwickler von Vorteil sind. Ich denke, dass die größte Plattform für Gamer, nämlich Mobile, dasselbe haben sollte.“

Xbox-Präsidentin Sarah Bond hatte Apples Vorgehen im Januar als „Schritt in die falsche Richtung“ bezeichnet.

Apple hatte zuletzt neben den Neuerungen, die durch den DMA nötig wurden, auch seine App-Store-Richtlinien für Cloud-Gaming-Apps geändert. So erlaubt das Unternehmen nun weltweit Streaming-Gaming-Apps im Store. Mit solchen Apps ist es möglich, auf verschiedene Spiele aus nur einer App zuzugreifen. Vormals konnten Cloud-Gamig-Dienste unter iOS nur über eine Webschnittstelle genutzt werden.