Clop: Fotos, Videos und PDFs einfach verkleinern

Mit Upscayl haben wir euch schon ein KI-Tool vorgestellt, mit dem ihr Bilder einfach vergrößern könnt, ohne Qualitätsverlust. Bilder fürs Internet werden aber gerne verkleinert, damit Webseiten schneller laden. Wenn ich ein Bild verkleinern möchte, sowohl in der Dateigröße als auch in der Auflösung, nutze ich das Programm Image Tool+, welches wir euch auch schon vorgestellt haben.

Ein ebenfalls praktisches Mac-Tool hört auf den Namen Clop. Clop ist ab sofort auch bei Setapp erhältlich oder kann über die Hersteller-Webseite in der Pro-Version für 15 US-Dollar gekauft werden. Ich habe Clop ausprobiert und finde die Idee ziemlich gut.

Mit Clop Bilder auf dem Mac verkleinern

Clop nistet sich in der Mac-Menüzeile ein, kann aber auch im Hintergrund auf eine Aktion warten. Wird zum Beispiel ein Screenshot angefertigt oder Foto kopiert, kann Clop am Bildschirmrand ein kleines Fenster öffnen und eine automatische Skalierung vornehmen. In den Einstellungen könnt ihr aber auch festlegen, dass sich Clop immer nur dann öffnet, wenn ihr eine Datei zum Beispiel an den rechten Displayrand zieht.

Ihr habt viele Optionen, könnt auch eine aggressive Optimierung wählen, bei der die Dateigröße drastisch reduziert wird. Ihr könnt auch die genaue Größe in Pixel angeben und als Format JPEG, WEBP, AVIF, HEIC, PNG oder GIF wählen. Neben Fotos kann Clop auch Videos und PDF-Dateien verkleinern. Mit Tastaturkürzel könnt ihr außerdem Automationen starten.

Die Möglichkeit, Fotos, Videos und PDFs entweder automatisch oder mit über eine Ablagezone auf dem Desktop zu verkleinern, ist toll. Die App funktioniert schnell und zuverlässig und bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten.