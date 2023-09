Image Tool+: Kleine Mac-App wandelt schnell und einfach Bildformate um

Bei uns in der appgefahren-Redaktion kommt immer wieder gerne das kleine, aber feine Mac-Tool Image Tool+ (Mac App Store-Link) zum Einsatz, wenn es darum geht, Bildgrößen und -Formate umzuwandeln. Image Tool+ lässt sich über einen Einmalkauf in Höhe von 6,99 Euro erwerben und benötigt zur Installation neben 14 MB an freiem Speicherplatz auch macOS 10.15 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die App bisher noch nicht, Einstellungen und Menüs sind auf Englisch gehalten.

Im deutschen Mac App Store bekommt Image Tool+ nicht ohne Grund eine hervorragende Bewertung von 4,7 Sternen. Die Anwendung versteht sich mit vielen Bildtypen und Ausgabeformaten, kann eine stapelweise Konvertierung durchführen, optimiert, komprimiert und passt Bilder in ihrer Größe an, und kann auch Wasserzeichen für verschiedene Arten von Bildern einfügen. Zudem gibt es eine Vorschau der Ergebnisbilder mit einem integrierten Vergleichsschieberegler: So kann man direkt sehen, wie sich die Änderung auf das Bild auswirkt.

Zahlreiche unterstützte Ein- und Ausgabeformate

Mit dem Image Tool+ können Bilder sowie ganze Ordner und Verzeichnisse aus Webbrowsern wie Safari per Drag & Drop verschoben werden. Die Anwendung unterstützt zahlreiche Bildtypen für die Eingabe, darunter HEIC, PNG, APNG, JPG, GIF, TIFF, DNG, EPS, PSD und mehr: bmp, jbig, bie, pnm, pgm, pbm und mag. Für die Ausgabe wird WebP, AVIF, PNG(APNG), JPG, GIF, HEIC, TIFF und BMP unterstützt, zudem gibt es eine Option zur Erhaltung von Exif bei der Konvertierung in PNG, JPG, HEIC und TIFF.

Bei der Konvertierung kann auch ein Wasserzeichen hinzugefügt werden, das entweder statisch oder animiert sein kann. Besonders gut: Alle Prozesse im Image Tool+ erfolgen direkt auf dem Mac, keines der eingepflegten Bilder verlässt den Rechner und wird im Internet hochgeladen. Gerade Personen, die im Alltag viel mit Bildern zu tun haben und verschiedene Formate und Bildtypen verwalten, sollten sich das praktische Mac-Werkzeug definitiv genauer ansehen.