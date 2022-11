AirBell jetzt nur 16,97 Euro: AirTag in der Fahrradklingel verstecken

Die AirBell ist von außen eine herkömmliche Fahrradklingel, im Innern könnt ihr aber ein AirTag unterbringen und so euer Fahrrad mit der Wo ist? App tracken. Ich habe an meinem alten VanMoof S2 die Klingel seit dem Frühjahr im Einsatz, unseren ausführlichen Bericht findet ihr hier.

Die AirBell Fahrradklingel gibt es derzeit in zwei Ausführungen, die sich nur in der Halterung unterschieden. Die Variante mit 22,2 Millimeter Durchmesser kostet 16,97 Euro statt 24,99 Euro und die Variante mit 31,8 Millimeter Durchmesser liegt bei 17,39 Euro statt 24,99 Euro. Am besten prüft ihr vorab, wie dick euer Lenker-Rohr ist.

Natürlich ist das Versteck keine 100-prozentige Garantie dafür, dass der AirTag nicht gefunden wird. Spätestens wenn er sich mit dem Alarmton zu Wort meldet, könnte es eng werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der gemeine Gelegenheitsdieb dieses Versteck sofort auf dem Schirm hat. Aus meiner Sicht erhöht der AirTag definitiv die Chance, das Fahrrad im Fall der Fälle wiederzufinden. Ganz egal ob es gestohlen wurde oder man tatsächlich nicht mehr genau weiß, wo man es abgestellt hat.

