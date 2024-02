Woodcessories: Nachhaltige Cases fürs iPhone 15 Pro und AirPods Pro ausprobiert

Der deutsche Hersteller Woodcessories ist schon seit längerem dafür bekannt, Zubehör für Apple-Geräte aus Naturmaterialien anzubieten. Wie der Firmenname andeutet, gibt es unter anderem iPhone-Hüllen, Ladegeräte und mehr mit Holzelementen. Neben Holz kommt aber auch Wolle und Stein zum Einsatz.

Kürzlich hat Woodcessories neue Hüllen in einer Bio Leather Series präsentiert, die iPhones und AirPods einen luxuriösen Charakter verleihen sollen. Genau wie Echtleder entwickelt das innovative Material, das aus Aloe-Vera-Pflanzen hergestellt wird, mit der Zeit eine individuelle Patina. Die Produkte eignen sich daher hervorragend für Personen, die die Ästhetik und Haptik von Leder mögen, aber beispielsweise durch einen veganen Lebensstil kein Echtleder verwenden möchten.

Neben den neuen Bio Leather Cases hat Woodcessories zudem seit einiger Zeit auch die sogenannte Bio Case-Serie im Portfolio: Die nachhaltige und biologisch abbaubare Schutzhülle basiert auf Pflanzenstoffen, genauer gesagt aus Bio-Granulat aus Pflanzenstärke sowie Stroh- und Weizenresten. Im Inneren des Backcases kommt ein veganer, nachhaltiger Stoff zum Einsatz, um Kratzer am iPhone zu vermeiden. Das Ergebnis ist eine weiche und anschmiegsame Oberfläche, die haptisch an Silikoncases erinnert.

Ich habe sowohl die Bio Leather Series für das iPhone 15 Pro und die AirPods Pro, sowie das Bio Case für das iPhone 15 Pro ausprobiert, und kann nun meine ersten Eindrücke des nachhaltigen Zubehörs mit euch teilen. Die neue vegane Bio Leather Case-Serie liegt mir in der Farbe Braun für das iPhone 15 Pro und meine AirPods Pro vor, alternativ gibt es die Schutzhüllen auch noch in schlichtem Schwarz.

Geliefert wird die Bio Leather Series in Kartonverpackungen, die ohne jegliche Kunststoff-Elemente auskommen. Auf den ersten Blick ist das vegane Kunstleder-Material der Cases nicht von echtem Leder zu unterscheiden: Es gibt die gleichen Maserungen, die gleiche weiche Oberfläche und auch das Gewicht des iPhone-Cases unterscheidet sich nicht großartig von anderen Echtledercases. Woodcessories hat zudem für eine optimale Bedienung des iPhones Metall-Buttons für den Standby- und Action Button sowie die Lautstärketasten verbaut, und auch die Kameralinsen werden von einem farblich passenden, leicht erhöhten Metallrahmen umgeben.

Abgerundete Ecken und Leder-Haptik beim Bio Leather Case

Das Bio Leather Case ist mit einem MagSafe-Magneten ausgestattet und kann so mit entsprechenden Ladestationen, Akkus und anderem MagSafe-Zubehör verwendet werden. Bei meinem Test mit der Satechi 3-in-1 Ladestation auf meinem Schreibtisch konnte ich eine gute Magnetkraft feststellen: Das Case verrutscht nicht und sitzt fest auf der MagSafe-Ladeplatte. Besonders gut gelungen finde ich neben der Lederhaptik auch das Design des Bio Leather Cases: Woodcessories setzt auf leicht abgerundete Ecken, die sich deutlich angenehmer in der Hand anfühlen als beispielsweise mein Mujjo Leather Case, das im Vergleich viel kantiger wirkt. Auch das Frontglas ist durch eine leichte, rund 1 mm überstehende Wulst gut geschützt, sollte man das iPhone mit der Frontseite nach unten auf einer Oberfläche ablegen.

Auch das zweiteilige Bio Leather Case für die AirPods Pro (2) stehen in Bezug auf Haptik und Verarbeitung in nichts nach: Das AirPods Pro-Case besteht aus einem weichen grauen Inlay und einer festen Schale mit veganem Lederbezug. Durch das stabile Material von insgesamt rund 4 mm Dicke bietet die Schutzhülle einen hervorragenden Sturzschutz, von dessen Qualität ich mich auch schon selbst überzeugen konnte. Die AirPods Pro lagen auf der Anrichte, und ich fegte sie aus Versehen mit meinem mit Schwung dort abgestellten Rucksack auf den Boden. Den AirPods Pro samt Woodcessories-Case geht es hervorragend – beide Produkte nahmen keinerlei Schaden. Und beim Aufladen der AirPods Pro wird trotz des angelegten Cases Wireless Charging weiterhin unterstützt.

Beide Schutzhüllen aus der Bio Leather Case-Serie sollen wie echtes Leder im Verlauf der Zeit eine entsprechende Patina entwickeln. Dies konnte ich in meiner kurzen Testphase bislang noch nicht bemerken und denke, dass sich dieser Umstand wohl erst nach einigen Wochen oder gar Monaten der kontinuierlichen Nutzung einstellen wird. Das Bio Leather Case für das iPhone 15 Pro ist bei Amazon in brauner und schwarzer Farbvariante für jeweils 49,90 Euro erhältlich, das Case für die AirPods Pro kostet bei Amazon 39,90 Euro.

Bio Case: Vergleichsweise schwacher MagSafe-Magnet

Wer nicht auf eine Lederoptik setzen will, findet mit der Bio Case-Reihe von Woodcessories eine Alternative für das iPhone 15 Pro, die stattdessen eher an klassische Silikoncases erinnert. Obwohl das Bio Case wie ein Kunststoff-Backcover aussieht, besteht die Hülle aus Pflanzenmaterial ist daher sogar recyclingfähig. Mein navyblaues Exemplar für das iPhone 15 Pro verfügt über kleine Sprenkler im Material, die für ein ungewöhnliches Aussehen sorgen. Das Pflanzenmaterial ist etwas flexibler als ein normales Silikoncase, verfügt aber über ausreichend Schutz durch einen erhöhten Rand um die rückseitigen Kameralinsen und eine vergleichsweise breite und hohe Wulst um das Frontdisplay.

Mir wurde die Bio Case-Variante inklusive MagSafe-Magnet zur Verfügung gestellt – alternativ gibt es auch noch eine Version, die ohne MagSafe daherkommt. Hier gibt es aus meiner Sicht einen kleinen Kritikpunkt: Der Magnet haftet auch mitsamt des mitgelieferten und abnehmbaren MagSafe-Magnetrings nicht besonders stark an meiner Ladestation. Für ein Aufladen reicht die Kraft, allerdings bin ich skeptisch, dass damit ein sicherer Halt in einer MagSafe-Halterung im Auto gegeben ist. Einige Reviews bemängeln zudem die herausfallenden Buttons für die beidseitigen Tasten am iPhone – dies kann ich während meiner Testphase nicht bestätigen.

Das Woodcessories Bio Case für das iPhone 15 Pro ist bei Amazon in den Farbvarianten Mitternachtsgrün, Navyblau und Schwarz zum Preis von jeweils 24,90 Euro ohne MagSafe-Magnet erhältlich. Die Variante mit MagSafe kostet 39,90 Euro. Weitere Infos zu den hier vorgestellten Schutzhüllen gibt es auch auf der Website von Woodcessories.

