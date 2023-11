YouTube: Video-Plattform bietet jetzt auch Minispiele für Premium-User an

Die Video-Plattform YouTube (App Store-Link) erweitert die eigenen Ambitionen im Spiele-Bereich. Ab sofort ermöglicht man Personen mit einem Premium-Abo den Zugang zu einer Reihe von Online-Spielen. Bereits im September dieses Jahres hatte YouTube dieses Feature mit einer ausgewählten Nutzerschaft getestet. Das zu Google gehörende Unternehmen hat nun damit begonnen, Premium-User darüber zu informieren, dass sie mehr als 30 Minispiele ausprobieren können.

Die Spieletitel können sofort ausprobiert werden, ohne etwas herunterladen zu müssen, und lassen sich unter iOS, Android und auf Desktop-Geräten spielen. Um loszulegen, können User eine „Playables“-Ansicht finden, indem sie auf der Startseite scrollen oder alternativ einen „Playables“-Eintrag im Erkunden-Menü auf dem Desktop und Smartphone aufrufen. In meinem Fall standen die Menüs sowohl in der Desktop- als auch in der mobilen YouTube-Premium-Version noch nicht zur Verfügung.

Spiele vorerst bis zum 28. März 2024 geplant

Die Auswahl an Spielen bei YouTube umfasst Titel wie Daily Solitaire, The Daily Crossword, Angry Birds Showdown, Merge Pirates, Farm Land, Words of Wonder, Endless Siege, 8 Ball Billiards Classic und Brain Out. Der Zugang ist allerdings zunächst beschränkt: Ob das Feature dauerhaft in YouTube Premium integriert werden wird, bleibt abzuwarten. TechCrunch berichtet dazu:

„YouTube weist darauf hin, dass sich die Spiele vorerst bis zum 28. März 2024 nutzen lassen. Die Video-Plattform testet häufig neue Funktionen mit Premium-Usern, bevor sie für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden. Es kann aber auch sein, dass YouTube seinen Premium-Usern den Zugang zu den Spielen ermöglicht, um die kürzlich angehobene Abonnementgebühr abzumildern.“

YouTube ist eine weitere von zahlreichen Plattformen außerhalb der Gaming-Branche, die in die Welt der Spiele eingetaucht sind. So hat unter anderem Netflix die letzten zwei Jahre damit verbracht, einen eigenen Spielekatalog auszubauen, der mittlerweile mehr als 70 Titel umfasst. Der Streaming-Gigant arbeitet auch an der Ausweitung des Cloud-Gaming. Auch das soziale Netzwerk TikTok testete in letzter Zeit HTML5-Minispiele von ausgewählten Partner-Entwicklerstudios. Zuletzt hatten sich TikToks Bemühungen in diesem Bereich jedoch deutlich verlangsamt, da das Unternehmen mit Massenentlassungen in seinen Gaming-Abteilungen begonnen hat.