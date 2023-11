Beeindruckende Technik: Indoor-Navigation im Supermarkt per Licht und App

Vor ein paar Wochen war ich mal wieder in den Niederlanden unterwegs und natürlich standen wieder einige Leckereien auf der Einkaufsliste. Jong Belegen, Joppiesaus, Stroop, Vlokfeest und ein paar andere Leckereien importieren wir liebend gerne nach Hause. Und natürlich kam es wieder, wie es kommen musste: Ich habe im Albert Heijn elendig lange gebraucht, um alle Sachen zu finden.

Kurze Zeit später durfte ich im Signify Lighting Application Center in Eindhoven herausfinden, dass es schon längst eine Lösung für dieses Problem gibt. Bereits vor rund vier Jahren hat der für Philips Hue bekannte Hersteller die ersten Supermärkte in den Niederlanden mit einem Indoor-Navigations-System ausgerüstet.

Die Idee dahinter ist ganz einfach: Jedes Leuchtmittel an der Decke sendet einen für das menschliche Auge unsichtbaren Lichtcode, der beispielsweise von der Frontkamera eines Smartphones oder von einem Handscanner erfasst werden kann. Auf diese Weise kann eure Position im Supermarkt quasi auf den Zentimeter genau bestimmt werden.

Und genau dann kommt die Albert Heijn App ins Spiel. Sucht ihr dort nach einem Produkt, bei dem ihr nicht genau wisst, in welchem Gang und Regal es untergebracht ist, kann euch die App mithilfe der Lichtnavigation ganz einfach den Weg weisen. Es wird aber noch praktischer: Eure Einkaufsliste wird in Abhängigkeit von eurer aktuellen Position im Geschäft automatisch sortiert, so das die Produkte in eurer Nähe immer ganz oben erscheinen.

Wie einfach das funktioniert, könnt ihr im folgenden YouTube-Video sehen:

Ich hätte dieses coole Feature liebend gerne für euch ausprobiert, doch leider bin ich ausgerechnet in einem Albert Heijn Supermarkt gelandet, in dem die Indoor-Navigation noch nicht angeboten wird. So konnte ich die Geschichte bisher nur im Lighting Application Center von Signify ausprobieren, was aber auch schon eine tolle Erfahrung war.

Solltet ihr demnächst mal wieder in den Niederlanden unterwegs sein, könnt ihr euch aber besser vorbereiten. Neben der Installation der Albert Heijn App, die auch im deutschen App Store verfügbar ist, habe ich anschließend noch eine Liste mit allen Albert Heijn Märkten für euch, in denen die Indoor-Navigation bereits angeboten wird.

Alle Albert Heijn Stores mit Indoor-Navigation