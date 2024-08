IKEA: Neuer Punkte-Treuebonus für Family-Mitglieder ab dem 4. September

Schon gewusst? Mit rund 14 Millionen Personen ist die IKEA Family eine der größten Kundenclubs Deutschlands. Wie das schwedische Möbelhaus nun mitteilt, steht jetzt eine der größten Neuerungen in der mittlerweile 40-jährigen Geschichte ins Haus. Ab dem 4. September dieses Jahres können IKEA Family-Mitglieder Punkte sammeln und sich über einen neuen Treuebonus freuen. Aber das ist noch nicht alles: Auch der IKEA App steht der größte Relaunch seit Bestehen bevor.

Der neue IKEA Treuebonus von IKEA Family funktioniert wie folgt: Ob beim Einkaufen, Einloggen in der App oder auf IKEA.de, beim Speichern von Merkzetteln oder der Teilnahme an IKEA Family Events können die Treuepunkte gesammelt werden. Die gesammelten Punkte lassen sich dann im persönlichen Profil ganz einfach in Treuebonus-Coupons verwandeln und für vergünstigte Lieferungen, gratis Essen im Schwedenrestaurant oder Produktrabatte nutzen. Die Coupons sind nach der Erstellung 30 Tage lang gültig.

IKEA App erhält großes Update

Für IKEA ist die App das Herzstück der digitalen Einkaufserfahrung, die Hand in Hand mit den Einrichtungshäusern und der Webseite IKEA.de geht. In den kommenden Monaten steht das laut Möbelhaus „größte Update in der Geschichte der App bevor“. Diese Neuerungen stehen in den Startlöchern und werden schrittweise verfügbar:

Neue Benutzeroberfläche: Die neue Benutzeroberfläche sieht nicht nur stylischer aus, sondern liefert noch mehr Ideen und Inspirationen für das Zuhause.

Die neue Benutzeroberfläche sieht nicht nur stylischer aus, sondern liefert noch mehr Ideen und Inspirationen für das Zuhause. Personalisierte Inhalte: Kunden und Kundinnen erhalten passgenaue Produktvorschläge auf Basis ihrer Such- und Einkaufhistorie.

Kunden und Kundinnen erhalten passgenaue Produktvorschläge auf Basis ihrer Such- und Einkaufhistorie. Schneller zum Ziel: Dank des neuen Navigationsmodus findet man sich im Einrichtungshaus jetzt noch besser zurecht – mit Karte und Augmented Reality direkt zum Wunschprodukt.

Dank des neuen Navigationsmodus findet man sich im Einrichtungshaus jetzt noch besser zurecht – mit Karte und Augmented Reality direkt zum Wunschprodukt. Treuebonus inklusive: IKEA Family-Mitglieder können ab dem 4. September 2024 Punkte sammeln und sie in attraktive Coupons für gratis Essen, Produktrabatte und vieles mehr einlösen.

IKEA Family-Mitglieder können ab dem 4. September 2024 Punkte sammeln und sie in attraktive Coupons für gratis Essen, Produktrabatte und vieles mehr einlösen. Alles auf einen Blick: Mit dem überarbeiteten Kundenprofil hat man alles Wichtige sofort parat – von der Wunschliste über Bestellungen und Liefertermine bis hin zu IKEA Family-Vorteilen.

Mit dem überarbeiteten Kundenprofil hat man alles Wichtige sofort parat – von der Wunschliste über Bestellungen und Liefertermine bis hin zu IKEA Family-Vorteilen. Jetzt auch auf Englisch: Ab September 2024 gibt es die IKEA-App und die Webseite IKEA.de auch auf Englisch – perfekt für internationale Kundschaft.

Die IKEA-App ist nicht nur ein Verkaufskanal, sondern auch ein Begleiter, wenn es um Inspiration und Shopping geht. So können beispielsweise mit einem 3D-Raumplaner Räume virtuell mit IKEA-Produkten gestaltet werden. Zudem können lange Warteschlangen an den Kassen mit der Funktion Shop & Go vermieden werden, indem während des Einkaufs Produkte direkt mit dem Smartphone gescannt werden. In einer Einkaufsliste lassen sich darüber hinaus alle Wunschprodukte organisieren, um sie während des Einkaufs im Blick behalten zu können.

Die IKEA-App (App Store-Link) lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer sowie rund 229 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Im App Store wird die Anwendung durchschnittlich mit 4,6 Sternen bewertet.