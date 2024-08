Apple veröffentlicht erneutes Update auf iOS 17.6.1

Gestern Abend hat Apple mal wieder einige Updates verteilt. watchOS 10.6.1 und tvOS 17.6.1 liefern kleinere Fehlerbehebungen für die Apple Watch und den Apple TV. Und dann wäre da noch iOS 17.6.1 – aber Moment, war da nicht was?

Bereits vor knapp zwei Wochen hat Apple genau diese Version veröffentlicht. Nun folgt mit der Build-Nummer 21G101 ein weitere Version, die keine offensichtlichen Neuerungen bringt. Es handelt sich also wohl um eine Fehlerbehebung der Fehlerbehebung.

Was ganz interessant ist: Auf der iPhone 15 Familie wird das erneute Update nicht in den Software-Einstellungen angezeigt und kann nicht als Over-the-Air-Update installiert werden. Auf den aktuell noch neuesten iPhones ist es nur möglich, den überarbeiteten Build manuell über die Developer-Webseite herunterzuladen und per Kabelverbindung vom Mac aus zu installieren.

Überhaupt dürfte es so ziemlich das letzte Update für iOS 17 sein. Im kommenden Monat erwarten wir spätestens in der Woche nach der iPhone-Keynote die Veröffentlichung von iOS 18 und kurze Zeit später von iOS 18.1. Beide Versionen befinden sich ja seit geraumer Zeit im Beta-Test.