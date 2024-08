Signal: Neue Updates mit Verbesserungen für Sprach- und Videoanrufe

Signal (App Store-Link) gilt mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre hierzulande als einer der beliebtesten Messenger. Laut der Studie Mobile 360° nutzt bereits jede vierte Person in Deutschland Signal. Und das Signal-Entwicklerteam wird nicht müde, den Messenger weiter zu verbessern: So hat man in den vergangenen Wochen drei Updates für die iOS-Version bereitgestellt, die sich insbesondere um die vereinfachte und bequemere Nutzung von Sprach- und Videoanrufen innerhalb der App drehen.

Zwischen dem 31. Juli und dem 15. August hat Signal drei Aktualisierungen für den Messenger bereitgestellt, die die Anwendung auf Version 7.22, 7.23 und 7.24 anheben. Wer die App insbesondere gerne für Sprach-, Video- und Gruppenanrufe verwendet, wird von den damit umgesetzten Neuerungen profitieren. Wir listen die Neuheiten in Signal auf:

Hinzufügen von haptischem Feedback und einer subtilen Vibration, wenn man während eines Gruppenanrufs zwischen verschiedenen Ansichten wechselt.

Das Mikrofon wird automatisch stummgeschaltet, sobald man an einem großen Gruppenanruf teilnimmt. So kann keiner mehr hören, wenn man sich über „so viele Leute im Call“ äußert – es sei denn, man hebt die Stummschaltung zuvor auf.

Aktualisierung der Bedienleiste, die während Sprach- und Videoanrufen angezeigt wird. Wer sich seine Witze und Geschichten für die guten Freunde und Freundinnen aufsparen möchte, kann auf der Bedienleiste jetzt nach oben wischen, um zu sehen, wer am Anruf teilnimmt oder die Hand hebt, und welche anderen Schnellaktionen sich ausführen lassen.

Signal für iOS und iPadOS ist nach wie vor gratis und ohne weitere Kosten im deutschen App Store erhältlich. Die App ist rund 150 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer zur Installation und steht auch in deutscher Sprache bereit. Die Nutzer und Nutzerinnen bewerten Signal im App Store im Durchschnitt mit sehr guten 4,6 von 5 Sternen.