PhraseExpress: Textbausteine-Tool in neuer Version 17 für macOS erschienen

Über die Textbaustein-Verwaltung PhraseExpress haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Mit dem Tool lassen sich Texte einfacher und schneller schreiben und bearbeiten. Zwar bietet auch macOS selbst eine simple Möglichkeit an, Textbausteine über entsprechende Abkürzungen anzulegen, allerdings bieten Drittanbieter-Lösungen häufig weitaus mehr Funktionen.

Eine dieser Lösungen ist das aus deutscher Entwicklung stammende PhraseExpress, das ab sofort in Version 17 vorliegt. PhraseExpress sorgt für mehr Produktivität und verwaltet häufig benötigte Textbausteine, fügt diese systemweit in jede Anwendung ein und erleichtert damit die tägliche Schreibarbeit am Mac sowie auf dem iPhone und iPad.

In der nun vorliegenden Aktualisierung hat das Entwicklerteam von Bartels Media einige spannende Neuerungen auf den Weg gebracht, die die Nutzung der Textbaustein-Verwaltung noch einfacher und bequemer machen soll. Die Anwendung integriert dabei unter anderem KI-Funktionen zur Erstellung neuer Textbausteine anhand von Beschreibungen in natürlicher Sprache (sogenannte Prompts), zum Beispiel: „Schreib ein Dankeschön für ein nützliches Kundenfeedback in Englisch“. Auf diese Weise wird die Arbeit am Mac im privaten Bereich sowie in unterschiedlichsten Berufsbranchen beschleunigt.

Ein Vorteil dieses Prozesses: PhraseExpress speichert den KI-generierten Text in die lokale Textbaustein-Datenbank, wodurch bei wiederholter Nutzung des Textbausteins keine erneute Berechnung, Verzögerung, Internetübertragung oder Gebühr anfällt. PhraseExpress stellt zudem KI-Funktionen auch in jeder Anwendung bereit. Tippt man einen Text in einer beliebigen Anwendung, bietet PhraseExpress auf Knopfdruck verschiedene KI-Funktionen an, die auf den soeben geschriebenen Text angewendet werden.

KI in jeder Anwendung nutzen

Neu ist außerdem die Unterstützung der lokal installierten und betriebenen KI-Engine „Ollama“ mit dem populären Sprachmodell „Llama 3.1“ inklusive GPU-Unterstützung. Dank lokaler KI-Verarbeitung werden keine Texte an Onlinedienste übertragen; die gesamte KI-Verarbeitung findet datenschutzfreundlich auf dem lokalen Rechner statt.

Bislang wurden Textbausteine stets in der aktuell verwendeten Anwendung eingefügt. Ab sofort lässt sich das Ausgabeziel eines Textbausteins auf eine bestimmte Anwendung oder die Zwischenablage einstellen. Alternativ kann PhraseExpress den Textbaustein direkt per E-Mail mit Dateianlage(n) versenden oder in eine Textdatei schreiben.

Wer einen neuen Mac nutzt, bekommt einen einfachen Umzug geboten: PhraseExpress erstellt nun auf Knopfdruck eine vollständige Datensicherung aller Dateien und Programmeinstellungen zwecks Datensicherung und für einen schnellen Umstieg auf einen neuen Rechner.

Auch die neueste Version von PhraseExpress gibt es für Privatuser in einer Freeware-Variante, die auf der Website des Entwicklerteams kostenlos erhältlich ist. Für kommerzielle Zwecke ist PhraseExpress für 89,95 Euro in der Standard Edition, für 149,95 Euro als Pro Edition und für 249,95 Euro in der umfassenden Enterprise Edition erhältlich.