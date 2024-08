Xiaomi Smart Band 9: Neuer Fitness-Tracker startet für 39,99 Euro in Deutschland

Auch wenn Smartwatches einen Siegeszug angetreten haben und sich mittlerweile vermehrt an Handgelenken wiederfinden, gibt es noch immer die kleine Unterkategorie in Form von Fitness-Trackern. Mit kleineren Displays und weniger Features versehen, bieten sie einen praktischen Übergang in die Welt der Wearables.

Besonders beliebt in diesem Segment sind die preis-leistungs-technisch nahezu ungeschlagenen Geräte von Xiaomi. Letzterer Hersteller hat nun mit dem Xiaomi Smart Band 9 die neueste Generation des smarten Fitness-Armbands vorgestellt, das mit einigen praktischen Features daher kommt: So gibt es neben einem maximal 1.200 Nits hellen 1,62-Zoll-AMOLED-Display auch eine Nutzungsdauer von bis zu 21 Tagen mit einer Akkuladung, mehr als 150 Sportmodi sowie Sensoren zur Herzfrequenz- und Sauerstoffsättigungs-Messung.

Das Xiaomi Smart Band 9 verfügt über ein schlankes Design aus und hat eine umfangreiche Auswahl an Wellness-Funktionen mit an Bord. Puls und Sauerstoffsättigung im Blut werden durch das neue Wearable überwacht – rund um die Uhr und mit einer um 16 Prozent genaueren Kontrolle der Herzfrequenz. Auch der Ruhepuls kann über einen Zeitraum von sieben Tagen abgelesen werden. Das Monitoring von Stresslevel und Vitalitätswerten hilft dabei, das persönliche Wohlbefinden im Blick zu behalten.

Wird das Fitnessband sieben Nächte in Folge getragen, liefert er einen detaillierten Schlafbericht: Schlafrhythmus und -kontinuität, kleine Naps und auch Stressphasen im Alltag sowie körperliche Aktivitäten vor dem Schlafen werden dabei erfasst. Auf dieser Basis erstellt das Smart Band 9 personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Schlafqualität.

Leistungsstarker Akku und kontrastreiches Display

Ein leistungsstarker 233 mAh-Akku treibt das Xiaomi Smart Band 9 an. Mit bis zu 21 Tagen ununterbrochener Nutzungsdauer wird der Fitness-Tracker laut Hersteller „zum idealen Begleiter für alle, die einen aktiven Lebensstil führen“. Das verbaute 1,62-Zoll-AMOLED-Display mit 60 Hz Bildwiederholungsrate weist eine um 50 Prozent erhöhte Spitzenhelligkeit im Vergleich zum Vorgänger auf. Auch im Freien bei hellem Sonnenlicht sorgen bis zu 1.200 Nits für klare Ablesbarkeit.

Darüber hinaus bringt das Xiaomi Smart Band 9 mehr als 150 Sportmodi mit. Dabei legt es seinen Fokus insbesondere auf die Disziplinen Laufen und Radfahren und bietet hier spezielle Funktionen an: Am Handgelenk sorgen zehn unterschiedliche Laufkurse sowie Metriken wie VO₂ max und Erholungszeit für Trainingseffizienz und eine optimierte Leistung. Dank einer Wasserbeständigkeit bis 5 bar kann das Fitnessband auch mit zum Schwimmen genommen werden.

Auch in Punkto Style will das neue Xiaomi Smart Band 9 auftrumpfen: Mit den Gehäusefarben Glacier Silver, Midnight Black, Arctic Blue und Mystic Rose bietet es laut Xiaomi „die perfekte Kombination aus Style und Funktionalität. Der Rahmen aus mattiertem Aluminium ergänzt den coolen Look, der mit einer Vielzahl an Zubehör für jeden Anlass kombiniert werden kann.“

Das Xiaomi Smart Band 9 ist ab sofort ab 39,99 Euro in den oben beschriebenen Farbvarianten über die deutsche Xiaomi-Website in den vier Farben Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black und Mystic Rose erhältlich. Update und Verwaltung des Fitnessbands erfolgen über die kostenlose Mi Fitness-App (App Store-Link), weiteres Zubehör wie Armbänder sollen sich bald ebenfalls über die Xiaomi-Website bestellen lassen.