Eufy Security SoloCam S220: Solar-Kamera ohne Abo im Angebot

Vor einigen Wochen haben wir die Befürchtung gehabt, dass sich ein fremder Vierbeiner in unserem Garten herumtreibt und unter anderem seine Krallen an unserem Fliegengitter ausprobiert. Seitdem haben wir uns bewaffnet – mit der Eufy Security SoloCam S220, die ich euch schon vor ziemlich genau einem Jahr ausführlicher vorgestellt habt.

Die Smart Home Kamera ist heute bei Amazon im Angebot erhältlich und wird sogar günstiger verkauft als noch am Prime Day. 59,99 Euro (Amazon-Link) kostet eine einzelne Kamera, für 109,99 Euro bekommt ihr die Eufy Security SoloCam S220 sogar im Doppelpack. Der reguläre Listenpreis beträgt 99 Euro.

Eufy Security SoloCam S220 zeichnet Videos lokal auf

Einer der großen Vorteile von Eufy: Für die Nutzung der Kameras und auch die Aufzeichnung von Clips ist nicht zwingend ein Abo erforderlich. Die Videos können lokal und ohne zusätzlichen Kosten gespeichert werden. Entweder direkt auf der Kamera oder auf einer angeschlossenen Home Base im selben Netzwerk. Alternativ könnt ihr auch eine Cloud-Anbindung nutzen, die dann aber auch bezahlt werden muss.

Im Lieferumfang der Kamera ist im Prinzip nur ein USB-C-Kabel sowie eine Wandhalterung vorhanden, sonst nichts. Die Eufy Security SoloCam S220 verfügt über ein integriertes Solarmodul und nur wenige Sonnenstunden am Tag reichen aus, um den Akku für eine Woche zu laden. Nachdem ich die Kamera bei uns im Garten nutze, läuft sie komplett autark.

Befestigt habe ich sie übrigens nicht an der Wand, sondern einfach ein bisschen versteckt in die Ecke auf einen Blumenkasten gestellt. Hier könnt ihr natürlich auch kreativ sein, das würde ich immer von der Gegend und vom Einsatzzweck abhängig machen.

Ebenfalls spannend: Die Eufy Security SoloCam S220 kann Personen und Tiere von anderen Bewegungen unterscheiden, das klappt ziemlich gut. Die 2K-Auflösung ist für normale Ansprüche absolut ausreichend und der Preis stimmt auch.

Praktisches Stumm schalten via Eufy-App

Was ich ganz praktisch finde, wenn wir uns selbst mal im Garten herumtreiben: In der Eufy-App kann die Kamera für bis zu 12 Stunden stumm geschaltet werden. So nerven uns nicht die „eigenen“ Benachrichtigungen und trotzdem bleibt die Aufzeichnung aktiv. Natürlich könnt ihr in der App auch die Bewegungserkennung komplett deaktivieren, wenn euch das lieber ist.

Für 59,99 Euro bekommt ihr jedenfalls ein richtig tolles Paket geboten, mit sehr solider Hardware, einem funktionierenden Solarmodul und vor allem 8 GB internen Speicher, so dass keine Cloud-Anbindung mit monatlichen Kosten notwendig ist. Zudem bietet Eufy ja noch etliche weitere Kameras für den Innen- und Außenbereich, so dass ihr das gesamte Zuhause mit einer App überwachen könnt.

Angebot 1.418 Bewertungen eufy Security SoloCam S220, Kamera Überwachung Aussen, 2K Auflösung,... Stromversorgung per Solarpanel: Nur 3 Stunden Sonnenlicht pro Tag reichen aus, um das Gerät zu betreiben.

Klarheit bei Tag und Nacht in 2K: Infrarot-LEDs und eine f/1.6-Blende sorgen für klare Nachtsicht.