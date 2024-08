Secure Wallet Insert: AirTag-Hülle im Kreditkarten-Format

Wir hätten da mal wieder etwas aus dem Kuriositätenkabinett anzubieten. In den USA hat Belkin ein neues Zubehör an den Start gebracht, den Secure Wallet Insert. Es handelt sich um eine AirTag-Hülle im Kreditkartenformat, um den kleinen Tracker sicher im Portemonnaie verstauen zu können.

Das hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Nachteil. Der Secure Wallet Insert von Belkin hat zwar „nur“ eine Dicke von 6 Millimetern, mit eingelegtem AirTag kommt man insgesamt allerdings auf 8 Millimeter. Und das ist schon eine echte Hausnummer.

„Verwende unseren Secure Wallet Insert für AirTag, um deine Brieftasche schnell und sicher aufzuspüren. Die einfache Pop-In-Installation sorgt dafür, dass dein AirTag sicher an seinem Platz bleibt“, schreibt Belkin in der Produktbeschreibung. „Das schlanke 6-mm-Design aus ultraflexiblem Material, das sich leicht biegen lässt, passt perfekt in jede Brieftasche und schützt deinen AirTag diskret und bequem.“

Belkin Secure Wallet Insert ist mit AirTag so dick wie 10 Kreditkarten

Auch wenn das Gadget nur knapp 10 US-Dollar kostet, würde ich es mir wohl niemals kaufen und ins Portemonnaie packen. 8 Millimeter, das entspricht in etwa der Dicke von 10 Kreditkarten. Da gibt es definitiv bessere Alternativen.

Immerhin sind im Handel ja schon etliche AirTag-Karten erhältlich, für knapp 23 Euro bekommt ihr derzeit das wiederaufladbare Modell von Reyke. Hier sprechen wir von einer Dicke von nur 1,6 Zentimeter. Der Drittanbieter ist hier also mal eben 80 Prozent dünner als der Belkin Secure Wallet Insert mitsamt AirTag, der ja auch noch bezahlt werden muss.

Der einzige Vorteil des AirTags: Die Nahbereichssuche gibt es nur mit dem originalen Apple-Gadget. Mit einem aktuellen iPhone könnt ihr euch innerhalb von 10 Metern einen Kompass anzeigen lassen und den AirTag so auf den Zentimeter genau finden. Drittanbieter-Zubehör wie die AirTag-Karten könnt ihr dagegen in Bluetooth-Reichweite nur klingeln lassen und müsst sie dann per Gehör finden.

