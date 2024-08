Superliminal: Beliebtes Puzzlespiel jetzt auf dem iPhone spielen

Im Juni haben wir hier ja schon angekündigt, dass das beliebte Puzzlespiel „Superliminal“, dessen Spielmechanik auf optischen Täuschungen beruht, sein iOS-Debüt wagen wird. Nun ist es soweit und ihr könnt den Indie-Hit auf eurem iPhone spielen. Ich habe Superliminal (App-Store-Link) für euch angespielt.

Superliminal entführt euch in eine surreale Traumwelt, aus der es zu entkommen gilt. In der Rolle eines Teilnehmers eines gescheiterten Traumtherapie-Experiments müsst ihr kniffelige Rätsel lösen, um von Raum zu Raum zu gelangen und aus einer immer wiederkehrenden Traumsequenz zu entkommen.

In den einzelnen Räumen stoßt ihr auf verschiedene Objekte, deren Größe und Platzierung ihr so verändern müsst, dass ihr zum Ausgang des Raumes gelangen könnt. Somit beruht die Spielmechanik auf optischen Täuschungen und einer erzwungenen Perspektive. Superliminal kommt dabei weitestgehend ohne Text bzw. Dialoge aus, der englische O-Ton ist aber in deutschen Untertiteln übersetzt.

Die Rätsel sind dabei zuweilen recht knackig und die Steuerung des Spiels verlangt Fingerfertigkeit. Die jazzige Hintergrundmusik lockert die mitunter beklemmende Atmosphäre des Spiels angenehm auf. Die Spielmechanik ist originell und für alle, die zum Beispiel Moncage gerne gespielt haben, genau das Richtige!

Vollversion für 8,99 Euro

Alle, die noch zögern, ob sie die 8,99 Euro für die Vollversion des Spiels ausgeben sollen, können sich über die kostenlosen ersten Level freuen, die ihr spielen könnt, wenn ihr Superliminal heruntergeladen habt. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone mit mindestens A12-Bionic-Chip, auf dem mindestens iOS 14 läuft. Im Mobile-Game-Trailer bekommt ihr weitere Eindrücke zum Spiel: