Skich: Alternativer Spiele-Marktplatz für iOS in der EU gestartet

Die Plattform Skich möchte dabei helfen, neue mobile Games zu entdecken. Am gestrigen Donnerstag hat der Dienst angekündigt, einen eigenen Spiele-Marktplatz zu veröffentlichen, der in Zukunft mit Angeboten von Epic Games und Aptoide konkurrieren soll.

Der sogenannte Skich Store, ein alternativer Store für mobile Spiele, wird für iOS-User in der Europäischen Union verfügbar sein und will nach der Game Developers Conference (GDC), die gegen Ende März stattfindet, erste Spiele in das eigene Angebot aufnehmen. Möglich geworden ist dieser Schritt durch den Digital Markets Act (DMA) in der Europäischen Union, der für bessere Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit im Tech-Bereich sorgen soll. Apple beispielsweise wurde es untersagt, App Stores von Drittanbietern zu verbieten, so dass es seit des Inkrafttretens der Verordnung einige neue alternative Marktplätze für Apps unter iOS gibt.

„Die Oberfläche des Stores ähnelt stark der aktuellen Skich-App und enthält mehrere soziale und Entdeckungsfunktionen. Dazu gehört ein Empfehlungssystem, mit dem die Nutzer nach links oder rechts wischen können, um Spiele zu finden, die ihnen gefallen. Außerdem können die Nutzer Wiedergabelisten erstellen, auf einen Aktivitätsbereich zugreifen, um zu sehen, was ihre Freunde spielen, und Entwicklerprofile einsehen, um weitere Titel zu entdecken.“

So berichtet TechCrunch zum neuen Skich-Marktplatz-Angebot. Für Alleinstellungsmerkmale dürfte Skich nicht nur aufgrund der ansonsten nicht in App Stores zu findenden sozialen Mechanismen sorgen, sondern auch durch die Tinder-artige Navigation mit Wischgesten nach links oder rechts bei Gefallen und Nichtgefallen.

Skich Store veranschlagt eine 15-prozentige Provision

Wie Skich-CEO und -Mitgründer Sergey Budkovski gegenüber TechCrunch berichtet, erhalte der Anbieter eine 15-prozentige Provision auf alle Käufe, die im Skich Store getätigt werden, ebenso wie auf In-App-Käufe auf Spiele, die man über den Store geladen hat. Dies sei laut Budkovski das erste Mal, dass Skich Einnahmen aus dem eigenen Geschäft generiere.

Zum Vergleich: Apple verlangt mit 30 Prozent das doppelte an Provision, was die Einnahmen der Entwickler und Entwicklerinnen im App Store angeht. Auch diese Tatsache könnte dazu führen, dass Skich für viele Spiele-Entwicklerteams eine potentiell attraktivere Option wird. Ob Skich allerdings auch eine ähnlich große Nutzerbasis wie der App Store aufbauen kann, ist fraglich. Immerhin werden dort Millionen von Apps und Spiele zur Verfügung gestellt – Skich kommt bislang laut eigenen Aussagen auf etwa 100.000 organische Besuche pro Monat auf der Webplattform.

Der Skich Store soll laut Angaben von Sergey Budkovski in naher Zukunft die bereits bestehende App von Skich (App Store-Link) ersetzen. Auch eine Android-Version des Skich Stores ist geplant, die im Mai dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Wer möchte, kann sich den Skich Store schon jetzt über diesen Link auf das iPhone herunterladen. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website von Skich.

Fotos: Skich.