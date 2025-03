AirPods sollen mit iOS 19 Übersetzungen in Echtzeit unterstützen

Apple arbeitet an einer neuen Funktion für die AirPods, die persönliche Gespräche in Echtzeit von einer Sprache in eine andere übersetzen kann, berichtet Bloomberg. Diese bahnbrechende Technologie wird mit iOS 19 eingeführt und soll später in diesem Jahr per Software-Update für die AirPods verfügbar sein.

AirPods als Echtzeit-Übersetzer

Dank der neuen Funktion können AirPods-Nutzer künftig einfacher mit Menschen kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen. Die Übersetzungsfunktion ist jedoch auf die Apple Translate-App auf dem iPhone angewiesen.

Ein Beispiel: Wenn eine englischsprachige Person mit jemandem spricht, der Spanisch redet, erkennt das iPhone den Ton, übersetzt die Sprache und gibt die Übersetzung direkt über die AirPods aus. Die englischsprachige Person kann dann antworten, woraufhin ihre Antwort ins Spanische übersetzt und über das iPhone laut vorgelesen wird. Während die Apple Translate-App bereits für solche Unterhaltungen genutzt werden kann, soll die AirPods-Integration den Prozess erheblich vereinfachen.

Verbesserte Übersetzen-App mit iOS 19

Zusätzlich zur neuen AirPods-Übersetzungsfunktion plant Apple eine umfassende Verbesserung der Übersetzen-App in iOS 19. Genauere Details zu den kommenden Features sind derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Welche AirPods sind kompatibel?

Apple arbeitet parallel an neuen AirPods Pro 3, die 2025 auf den Markt kommen sollen. Dennoch könnte die neue Übersetzungsfunktion auch für bestehende AirPods-Modelle verfügbar gemacht werden, was Millionen von Nutzern und Nutzerinnen zugutekommen würde. Eine genaue List mit kompatiblen Modellen gibt es derzeit noch nicht.

Fazit

Mit der geplanten Echtzeit-Übersetzungsfunktion für die AirPods könnte Apple die Art und Weise, wie Menschen über Sprachbarrieren hinweg kommunizieren, revolutionieren. Während die Translate-App bereits jetzt Übersetzungen ermöglicht, dürfte die AirPods-Integration den gesamten Prozess deutlich intuitiver und nahtloser gestalten. Bleibt abzuwarten, welche weiteren Innovationen Apple mit iOS 19 bringen wird.