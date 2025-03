Resident Evil 3: Neues Premium-Spiel ab sofort im App Store erhältlich

In den letzten Monaten haben es schon einige Spiele aus der Resident Evil Serie in den App Store geschafft, beispielsweise Resident Evil 2 oder Resident Evil Village. Auch Resident Evil 4 ist bereits verfügbar. Nun schließt Capcom quasi eine Lücke, denn ab sofort könnt ihr auch Resident Evil 3 (App Store-Link) auf iPhone, iPad oder Mac gespielt werden.

Bevor ihr gleich in den App Store sprintet, müssen wir einen Blick auf die Systemvoraussetzungen werfen. Für das Spiel benötigt ihr mindestens ein iPhone 15 Pro oder ein iPhone 16. Alle iPads und Macs mit M1-Chip oder besser werden unterstützt, ebenso das iPad mini der siebten Generation mit dem A17 Pro Chip.

Vollversion von Resident Evil 3 kostet 9,99 Euro

Nach dem Download aus dem App Store müssen noch einige Daten nachgeladen werden. Laut Capcom ist Resident Evil 3 31 GB groß und für die Installation wird kurzzeitig doppelt so viel freier Speicherplatz benötigt. Das ist schon ein dicker Brocken, bei dem einige Geräte sicherlich an ihre Grenzen stoßen werden.

Sollte euch der Download gelingen, könnt ihr den Einstieg in das Spiel kostenlos in Angriff nehmen. Erst nach einiger Zeit müsst ihr die Vollversion per In-App-Kauf freischalten, bis zum 16. April ist das mit Rabatt für nur 9,99 Euro möglich. Später wird der Preis dann vermutlich bei 29,99 Euro liegen.

Diese Geschichte wartet euch

Wie immer gibt es in Resident Evil 3 eine actionreiche Geschichte. Das erwartet euch im Spiel:

Im Mittleren Westen der USA in einer Stadt namens Raccoon City ist eine Reihe seltsamer Fälle von Vermissten aufgetreten. Eine Spezialeinheit der Polizei, bekannt als S.T.A.R.S., hat den Fall untersucht und festgestellt, dass das Pharmaunternehmen Umbrella und seine biologische Waffe, das T-Virus, hinter den Vorfällen stecken – allerdings mussten dabei mehrere Mitglieder ihr Leben lassen. Jill Valentine und die anderen überlebenden Mitglieder von S.T.A.R.S. versuchen, diese Wahrheit bekannt zu machen, stellen jedoch fest, dass die Polizei selbst unter Umbrellas Einfluss steht und ihre Berichte sofort abgelehnt werden.

Bald jedoch mehren sich Berichte über ein grausames „Kannibalen-Virus“ und boshafte Hunde streifen durch die Straßen. Als sich die Virusplage in der Stadt direkt bis vor ihre Haustür ausbreitet, ist Jill entschlossen zu überleben. Sie weiß allerdings noch nicht, dass bereits ein äußerst mächtiger Verfolger entsandt wurde, um sie zu eliminieren.

Resident Evil 3 ist ursprünglich im April 2020 erschienen und ein Remake von Resident Evil 3: Nemesis aus dem Jahr 1999. Ich dürft euch also auf einen Klassiker mit aktuellen Grafiken freuen. Resident Evil 3 hat in der Fachzeitschrift Gamestar eine Wertung von 84 Prozent erhalten, hier gelangt ihr direkt zum Testbericht. Gespielt werden kann auf iPhone und iPad natürlich nicht nur mit einer Touch-Steuerung, sondern im besten Fall mit einem Gamepad.