Resident Evil 4 ab sofort für iOS und Mac erhältlich

Auf der iPhone-Keynote im September hatte Apple kurze Ausschnitte von Resident Evil 4 (App Store-Link) gezeigt, ab sofort kann das Spiel für iPhone, iPad und Mac geladen und gespielt werden. Der 64,2 GB große Download ist zwar kostenlos, die Vollversion muss allerdings kostenpflichtig freigeschaltet werden. Zum Start für zahlt ihr nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro – das Angebot ist bis zum 17. Januar 2024 gültig. Auch die DLC-Erweiterung „Separate Ways“ gibt es günstiger, hier zahlt man 9,99 Euro. Weitere In-App-Käufe für Waffen-Updgrades stehen bereit.

Resident Evil 4: Kompatible Geräte

Bevor ihr auf den Download-Knopf drückt, sei gesagt, dass Resident Evil 4 nur für die neusten iPhone-, iPad- und Mac-Modelle gemacht ist. Folgende Geräte sind kompatibel:

iPhone : Erfordert iOS 17.0 oder neuer und ein Gerät mit dem A17 Pro Chip oder neuer. Unterstützt werden demnach nur das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max.

: Erfordert iOS 17.0 oder neuer und ein Gerät mit dem A17 Pro Chip oder neuer. Unterstützt werden demnach nur das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. iPad : Erfordert iPadOS 17.0 oder neuer und ein Gerät mit dem M1 Chip oder neuer. Das 11″ iPad Pro aus Mai 2021 sowie das 12,9″ iPad Pro aus Mai 2021 sind die ersten Modelle mit M1-Chip. Kompatibel sind auch das iPad Air 5 sowie die im Oktober 2022 vorgestellten iPad Pro-Modelle mit M2-Chip.

: Erfordert iPadOS 17.0 oder neuer und ein Gerät mit dem M1 Chip oder neuer. Das 11″ iPad Pro aus Mai 2021 sowie das 12,9″ iPad Pro aus Mai 2021 sind die ersten Modelle mit M1-Chip. Kompatibel sind auch das iPad Air 5 sowie die im Oktober 2022 vorgestellten iPad Pro-Modelle mit M2-Chip. Mac: Erfordert macOS 13.0 (oder neuer) und einen Mac mit Apple M1-Chip (oder neuer). Der Mac mini aus November 2020 war eines der ersten Geräte mit M1-Chip. Neuere Modelle werden unterstützt.

Das ist Resident Evil 4

„Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.“

Mit Controller macht es mehr Spaß

Auf dem Display gibt es viele virtuelle Buttons, mit einem Gamecontroller macht Resident Evil 4 definitiv mehr Spaß. Auf dem iPad ist die Touch-Steuerung noch besser als auf dem iPhone. Ein Controller ist nicht zwingend vorausgesetzt, hebt den Spielspaß aber enorm an.

Gut: Der Spielstand wird via iCloud synchronisiert und ihr könnt unterwegs auf dem iPhone spielen und Zuhause auf dem iPad an der gleichen Stelle das Spiel fortführen. Abschließend findet ihr noch ein paar optische Eindrücke.