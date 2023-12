UPDF: 5 nützliche Funktionen des KI-gestützten PDF-Editors

Anzeige. Wer unsere Berichterstattung regelmäßig verfolgt, ist schon öfters über das Programm UPDF gestolpert. Seit unserer ersten Kooperation nutze ich UPDF als mein Standard-PDF-Programm auf dem Mac, da der Editor einfach mehr Funktionen als Vorschau bietet. Der Vorteil auch: Mit nur einer Lizenz könnt ihr UPDF auf iPhone, iPad, Mac, Windows und Android nutzen.

Mit Künstlicher Intelligenz arbeiten

ChatGPT, AI, Künstliche Intelligenz. Derzeit gibt es keinen Weg daran vorbei. Und auch der PDF-Editor UPDF bietet Funktionen an, die von Künstlicher Intelligenz angetrieben werden. Der smarte Assistent kann bei alltäglichen Aufgaben helfen und zum Beispiel ein komplettes PDF-Dokument in Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch übersetzen. Des Weiteren könnt ihr euch beim Schreiben von Texten Hilfe holen, Fragen stellen und beantworten oder Texte zu bestimmten Themen vorschlagen lassen. Der Assistent steht euch auch bei allgemeinen Fragen zur Seite, unter anderem könnt ihr Fragen zum Wetter, Sportergebnissen, technische Fragen, Umrechnungen und mehr stellen. Wenn ihr also an einem neuem Dokument arbeitet und Recherche betreiben müsst, müsst ihr das Programm nicht verlassen, sondern könnt direkt mit UPDF AI durchstarten. Die AI-Funktionen setzen ein kostenpflichtiges Add-on voraus.

PDF-Dateien einfach und schnell bearbeiten

UPDF bietet ein einfaches und gut strukturiertes Layout. Die Werkzeuge sind schnell zu erreichen und selbsterklärend. Unter anderem könnt ihr Text in ein PDF-Dokument schreiben, das PDF-Dokument annotieren, Tippfehler korrigieren, Fotos einfügen, Links integrieren und vieles mehr. Am Desktop geht das mit Maus und Tastatur besonders komfortabel, aber auch auf einem iPad-Display funktioniert das Bearbeiten von PDF-Dokumenten gut. Die Tools und Werkzeuge sind über die Menüleisten zu erreichen, zudem gibt es zahlreiche Einstellungen, um die PDF-Datei nach den eigenen Vorstellung zu gestalten. Soll es mal kein PDF-Dokument sein, könnt ihr die Datei auch in ein anderes Format überführen. Unter anderem kann man ein PDF als CSV konvertieren.

Sticker, Stempel, Formen und mehr

Manchmal reicht einfacher Text nicht aus. Mit diversen Stickern, Stempeln und Formen könnt ihr euer PDF-Dokument annotieren und aufwerten. Zur Auswahl stehen einfache Rechtecke, Quadrate, Dreiecke und mehr, mit Pfeilen könnt ihr direkt auf wichtige Textstellen aufmerksam machen. Jedes Element lässt sich frei im Dokument platzieren, zudem könnt ihr die Größe und die Deckkraft justieren. Auch zahlreiche Sticker stehen zur Auswahl bereit, unter anderem Pflanzen, Gesten, Buchstaben, geometrische Formen, Zahlen, Label und mehr. Mit Stempeln könnt ihr ein Dokument als geändert, geprüft oder genehmigt abstempeln. Ebenso gibt es Stempel für vertraulich, ungültig oder abgeschlossen.

Plattformübergreifend arbeiten

UPDF muss einmal gekauft und kann dann auf iPhone, iPad, Android, Mac und Windows genutzt werden. Wenn ihr euer Dokument auf dem Mac beginnt, könnt ihr unterwegs auch mit dem iPad die Bearbeitung nahtlos fortsetzen. Die Dokumente könnt ihr dabei in der Cloud speichern und habt so immer Zugriff darauf. Auf dem iPhone ist auch eine Bearbeitung möglich, allerdings bevorzuge ich hier das iPad oder den Mac, da am großen Display das Arbeiten bequemer ist. Für kleine Änderungen ist aber auch die iPhone-App zu gebrauchen, zur Anzeige ohnehin. Mit einer aktiven Lizenz können vier Geräte gleichzeitig an Dateien arbeiten.

OCR Texterkennung nutzen

Texte auf Bilder oder in Dokumenten, die man nicht bearbeiten kann, kann man entweder händisch abtippen oder einfach per Texterkennung automatisch in editierbaren Text umwandeln. Die OCR-Funktion wird dabei von Künstlicher Intelligenz angetrieben und die Ergebnisse sind wirklich gut – bei handschriftlichem Text muss man im Nachgang kontrollieren, hier hängen die Ergebnissen vom Input ab.

UPDF vs PDF Expert

UPDF wird gerne mit PDF Expert verglichen, wobei ich letztendlich zu UPDF greife. Der Preis ist deutlich attraktiver und mit einem Kauf kann ich UPDF mit macOS, Windows, iOS und Android nutzen. Bei PDF Expert bin ich auf iOS und Mac beschränkt. Gleichzeitig bietet UPDF mehr Funktionen als PDF Expert, KI-Features sind zudem nur bei UPDF zu finden. Eine genaue Auflistung könnt ihr hier einsehen.

